Após vice na Copa Africana, Marrocos alcança posição histórica no ranking da Fifa
Seleção Brasileira começa ano da Copa do Mundo em sexto lugar, com 1760,46 pontos
A Fifa divulgou nesta segunda-feira (19) a primeira atualização do ranking de seleções masculinas de 2026. Marrocos, vice-campeã da Copa Africana de Nações, atingiu o oitavo lugar, sua melhor posição na história. A equipe enfrentará o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2026.
Marrocos subiu três posições no ranking da Fifa e chegou ao oitavo lugar, com 1.736,57 pontos. A última vez que a equipe marroquina figurou entre as dez melhores do mundo foi em abril de 1998, quando ocupou o décimo lugar. O país africano está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. O jogo de abertura dos Leões do Atlas ocorrerá em 13 de junho de 2026, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A seleção comandada por Carlo Ancelotti aparece na quinta posição, atrás de Espanha, Argentina, França e Inglaterra, respectivamente. Senegal, campeão da Copa Africana de Nações no último domingo (18), subiu sete posições no ranking e atingiu o 12º lugar geral. Adversários do Brasil no Mundial, a Escócia ocupa a 38ª posição, enquanto o Haiti aparece na 83ª.
Ranking da Fifa 2026 🔢
- 🔴🟡 Espanha – 1877,18 pts
- 🔵⚪ Argentina – 1873,33 pts
- 🔵⚪🔴 França – 1870,00 pts
- ⚪🔴 Inglaterra – 1834,12 pts
- 🟢🟡 Brasil – 1760,46 pts
- 🟢🔴 Portugal – 1760,38 pts
- 🔴⚪🔵 Países Baixos – 1756,27 pts
- 🔴🟢 Marrocos – 1736,57 pts
- ⚫🟡🔴 Bélgica – 1730,71 pts
- ⚫🔴🟡 Alemanha – 1724,15 pts
- 🔴⚪🔵 Croácia – 1716,88 pts
- 🟢🟡🔴 Senegal – 1706,83 pts
- 🟢⚪🔴 Itália – 1702,06 pts
- 🟡🔵🔴 Colômbia – 1701,30 pts
- 🔴⚪🔵 Estados Unidos – 1681,88 pts
Como funciona o cálculo? 🧮
Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos. A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:
- I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
- I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
- I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
- I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
- I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
- I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
- I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
- I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
- I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final
A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:
- Vitória = 1 ponto
- Empate = 0,5 pontos
- Derrota = Nenhum ponto
