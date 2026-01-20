menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após vice na Copa Africana, Marrocos alcança posição histórica no ranking da Fifa

Seleção Brasileira começa ano da Copa do Mundo em sexto lugar, com 1760,46 pontos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
10:56
Brahim Díaz, de Marrocos, recebe a Chuteira de Ouro da Fifa após final da Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraBrahim Díaz, de Marrocos, recebe a Chuteira de Ouro da Fifa após final da Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)
A Fifa divulgou nesta segunda-feira (19) a primeira atualização do ranking de seleções masculinas de 2026. Marrocos, vice-campeã da Copa Africana de Nações, atingiu o oitavo lugar, sua melhor posição na história. A equipe enfrentará o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2026.

Marrocos subiu três posições no ranking da Fifa e chegou ao oitavo lugar, com 1.736,57 pontos. A última vez que a equipe marroquina figurou entre as dez melhores do mundo foi em abril de 1998, quando ocupou o décimo lugar. O país africano está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. O jogo de abertura dos Leões do Atlas ocorrerá em 13 de junho de 2026, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A seleção comandada por Carlo Ancelotti aparece na quinta posição, atrás de Espanha, Argentina, França e Inglaterra, respectivamente. Senegal, campeão da Copa Africana de Nações no último domingo (18), subiu sete posições no ranking e atingiu o 12º lugar geral. Adversários do Brasil no Mundial, a Escócia ocupa a 38ª posição, enquanto o Haiti aparece na 83ª.

Ranking da Fifa 2026 🔢

    1.
  1. 🔴🟡 Espanha – 1877,18 pts
    2. 2.
  2. 🔵⚪ Argentina – 1873,33 pts
    3. 3.
  3. 🔵⚪🔴 França – 1870,00 pts
    4. 4.
  4. ⚪🔴 Inglaterra – 1834,12 pts
    5. 5.
  5. 🟢🟡 Brasil – 1760,46 pts
    6. 6.
  6. 🟢🔴 Portugal – 1760,38 pts
    7. 7.
  7. 🔴⚪🔵 Países Baixos – 1756,27 pts
    8. 8.
  8. 🔴🟢 Marrocos – 1736,57 pts
    9. 9.
  9. ⚫🟡🔴 Bélgica – 1730,71 pts
    10. 10.
  10. ⚫🔴🟡 Alemanha – 1724,15 pts
    11. 11.
  11. 🔴⚪🔵 Croácia – 1716,88 pts
    12. 12.
  12. 🟢🟡🔴 Senegal – 1706,83 pts
    13. 13.
  13. 🟢⚪🔴 Itália – 1702,06 pts
    14. 14.
  14. 🟡🔵🔴 Colômbia – 1701,30 pts
    15. 15.
  15. 🔴⚪🔵 Estados Unidos – 1681,88 pts
Jogadores do Marrocos reagem após derrota na final da Copa Africana de Nações de 2025 contra Senegal (Foto: Paul Ellis/AFP)
Jogadores do Marrocos reagem após derrota na final da Copa Africana de Nações de 2025 contra Senegal (Foto: Paul Ellis/AFP)

Como funciona o cálculo? 🧮

Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos. A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

  • I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
  • I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
  • I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
  • I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
  • I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
  • I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
  • I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

  • Vitória = 1 ponto
  • Empate = 0,5 pontos
  • Derrota = Nenhum ponto

