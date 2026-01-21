menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Corinthians chega a acordo com São Paulo e encaminha empréstimo de Alisson

Negociação está perto de ser concretizada

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
17:38
Alisson Corinthians São Paulo
imagem camera(Foto: Fábio Giannelli/Digital Sports Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e São Paulo chegaram a um acordo para o empréstimo de Alisson ao clube alvinegro. O meia custará R$ 1,5 milhão aos cofres do Timão, e o contrato terá duração de um ano, com opção de compra ao fim do período.

continua após a publicidade

Relacionadas

As diretorias discutem detalhes sobre o modelo de pagamento. Assim como nos dois últimos jogos, Alisson não será relacionado por Crespo para a partida do São Paulo contra a Portuguesa, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no MorumBis.

O Corinthians ficará responsável pelos salários de Alisson neste período. A chegada do atleta é um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o meia no São Paulo em 2023, quando o Tricolor conquistou o título da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Com o acordo, o São Paulo projeta uma economia de aproximadamente R$ 8 milhões ao longo do período do empréstimo. O valor considera a redução de despesas com salários e encargos do atleta, aliviando a folha de pagamento do clube.

+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Alisson Corinthians São Paulo
Alisson está próximo de acertar empréstimo por um ano com o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Movimentações do Corinthians

A chegada de Alisson também atende a uma demanda interna do Corinthians, que buscava uma reposição para a saída de Maycon. O meia chega como alternativa para preencher a lacuna deixada no elenco e ampliar as opções do setor para a sequência da temporada.

Nesta temporada, o Corinthians anunciou oficialmente dois reforços: o zagueiro Gabriel Paulista e o meia Matheus Pereira, que já atuaram pelo clube neste Paulistão. Além deles, o Timão acertou as contratações do atacante Kaio César, do Al-Hilal, e do lateral-direito Pedro Milans, que estava sem clube.

Números de Alisson pelo São Paulo

  1. 188 jogos
  2. 8 gols
  3. 12 assistências
  4. 2 títulos: Copa do Brasil (2023); Supercopa do Brasil (2024)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias