Corinthians chega a acordo com São Paulo e encaminha empréstimo de Alisson
Negociação está perto de ser concretizada
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e São Paulo chegaram a um acordo para o empréstimo de Alisson ao clube alvinegro. O meia custará R$ 1,5 milhão aos cofres do Timão, e o contrato terá duração de um ano, com opção de compra ao fim do período.
Relacionadas
- Santos
Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Santos21/01/2026
- Corinthians
José Martínez se manifesta após polêmica no Corinthians: ‘Nos vemos logo’
Corinthians21/01/2026
- Futebol Internacional
Ex-Corinthians, Felipe Augusto se torna o segundo brasileiro com mais gols nas principais ligas da Europa
Futebol Internacional21/01/2026
As diretorias discutem detalhes sobre o modelo de pagamento. Assim como nos dois últimos jogos, Alisson não será relacionado por Crespo para a partida do São Paulo contra a Portuguesa, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no MorumBis.
O Corinthians ficará responsável pelos salários de Alisson neste período. A chegada do atleta é um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o meia no São Paulo em 2023, quando o Tricolor conquistou o título da Copa do Brasil.
Com o acordo, o São Paulo projeta uma economia de aproximadamente R$ 8 milhões ao longo do período do empréstimo. O valor considera a redução de despesas com salários e encargos do atleta, aliviando a folha de pagamento do clube.
+ Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Movimentações do Corinthians
A chegada de Alisson também atende a uma demanda interna do Corinthians, que buscava uma reposição para a saída de Maycon. O meia chega como alternativa para preencher a lacuna deixada no elenco e ampliar as opções do setor para a sequência da temporada.
Nesta temporada, o Corinthians anunciou oficialmente dois reforços: o zagueiro Gabriel Paulista e o meia Matheus Pereira, que já atuaram pelo clube neste Paulistão. Além deles, o Timão acertou as contratações do atacante Kaio César, do Al-Hilal, e do lateral-direito Pedro Milans, que estava sem clube.
Números de Alisson pelo São Paulo
- 188 jogos
- 8 gols
- 12 assistências
- 2 títulos: Copa do Brasil (2023); Supercopa do Brasil (2024)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias