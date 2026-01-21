Corinthians chega a acordo com São Paulo e encaminha empréstimo de Alisson

Corinthians e São Paulo chegaram a um acordo para o empréstimo de Alisson ao clube alvinegro. O meia custará R$ 1,5 milhão aos cofres do Timão, e o contrato terá duração de um ano, com opção de compra ao fim do período.

As diretorias discutem detalhes sobre o modelo de pagamento. Assim como nos dois últimos jogos, Alisson não será relacionado por Crespo para a partida do São Paulo contra a Portuguesa, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no MorumBis.

O Corinthians ficará responsável pelos salários de Alisson neste período. A chegada do atleta é um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o meia no São Paulo em 2023, quando o Tricolor conquistou o título da Copa do Brasil.

Com o acordo, o São Paulo projeta uma economia de aproximadamente R$ 8 milhões ao longo do período do empréstimo. O valor considera a redução de despesas com salários e encargos do atleta, aliviando a folha de pagamento do clube.

Movimentações do Corinthians

A chegada de Alisson também atende a uma demanda interna do Corinthians, que buscava uma reposição para a saída de Maycon. O meia chega como alternativa para preencher a lacuna deixada no elenco e ampliar as opções do setor para a sequência da temporada.

Nesta temporada, o Corinthians anunciou oficialmente dois reforços: o zagueiro Gabriel Paulista e o meia Matheus Pereira, que já atuaram pelo clube neste Paulistão. Além deles, o Timão acertou as contratações do atacante Kaio César, do Al-Hilal, e do lateral-direito Pedro Milans, que estava sem clube.

