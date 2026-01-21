O contexto das finais evoluiu, tornando as partidas mais táticas e equilibradas.

A história teve muitos jogadores, mas poucos marcaram em decisões decisivas.

A final da Copa do Mundo é o auge do futebol, onde cada gol tem grande significado.

A final da Copa do Mundo representa o ápice do futebol. É o jogo mais assistido, mais pressionado e mais decisivo do esporte, onde cada lance pode definir gerações inteiras, carreiras e a memória coletiva de um país. Marcar um gol nesse cenário do Mundial é um feito reservado a poucos. O Lance! relembra os jogadores que marcaram em finais de Copa do Mundo.

Ao longo da história das Copas, centenas de grandes jogadores disputaram finais, mas apenas uma parcela restrita conseguiu balançar as redes no jogo decisivo. Esses gols carregam um peso simbólico enorme, pois geralmente estão associados a títulos, viradas históricas, prorrogações dramáticas ou momentos eternizados em imagens icônicas.

O contexto das finais também mudou com o tempo. Em Copas mais antigas, os jogos eram mais abertos e com maior número de gols. Nas edições mais recentes, as decisões se tornaram mais fechadas, táticas e equilibradas, o que torna cada gol ainda mais raro e valioso.

Alguns jogadores conseguiram marcar mais de uma vez em finais, enquanto outros entraram para a história com um único gol decisivo. Há também casos emblemáticos de finais sem gols, decididas apenas nos pênaltis, reforçando o quão difícil é marcar nesse tipo de partida.

A seguir, está o levantamento completo de todos os jogadores que marcaram em finais de Copa do Mundo, organizado cronologicamente por períodos históricos, com placares, autores dos gols e o contexto de cada decisão.

Jogadores que marcaram em finais de Copa do Mundo

Gols em finais de Copa do Mundo entre 1930 e 1958

As primeiras finais de Copa do Mundo foram marcadas por jogos mais abertos, placares elevados e protagonismo ofensivo. Nesse período, muitos jogadores conseguiram deixar suas marcas em decisões históricas.

1930 (Uruguai 4 x 2 Argentina)

Pablo Dorado, Pedro Cea, Victoriano Iriarte e Héctor Castro (Uruguai); Carlos Peucelle e Guillermo Stábile (Argentina).

1934 (Itália 2 x 1 Tchecoslováquia, prorrogação)

Raimundo Orsi e Angelo Schiavio (Itália); Antonín Puč (Tchecoslováquia).

1938 (Itália 4 x 2 Hungria)

Gino Colaussi (2) e Silvio Piola (2) pela Itália; Pál Titkos e György Sárosi pela Hungria.

1950 (Brasil 1 x 2 Uruguai, jogo decisivo)*

Friaça (Brasil); Juan Alberto Schiaffino e Alcides Ghiggia (Uruguai).

1954 (Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria)

Ferenc Puskás e Zoltán Czibor (Hungria); Max Morlock e Helmut Rahn (2) pela Alemanha Ocidental.

1958 (Brasil 5 x 2 Suécia)

Vavá (2), Pelé (2) e Zagallo (Brasil); Niels Liedholm e Agne Simonsson (Suécia).

Gols em finais de Mundiais entre 1962 e 1978

A partir dos anos 1960, as finais de Copa passaram a equilibrar talento ofensivo com maior organização tática, mas ainda produziram gols memoráveis e atuações individuais marcantes.

1962 (Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia)

Amarildo, Zito e Vavá (Brasil); Josef Masopust (Tchecoslováquia).

1966 (Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental, prorrogação)

Geoff Hurst (3) e Martin Peters (Inglaterra); Helmut Haller e Wolfgang Weber (Alemanha Ocidental).

1970 (Brasil 4 x 1 Itália)

Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres (Brasil); Roberto Boninsegna (Itália).

1974 (Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda)

Johan Neeskens (Holanda); Paul Breitner e Gerd Müller (Alemanha Ocidental).

1978 (Argentina 3 x 1 Holanda, prorrogação)

Mario Kempes (2) e Daniel Bertoni (Argentina); Dick Nanninga (Holanda).

Gols em finais de Copa do Mundo entre 1982 e 1998

Esse período marcou a consolidação das finais de Copa mais fechadas, com forte carga emocional, decisões táticas e, em alguns casos, poucos gols ou resoluções dramáticas.

1982 (Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental)

Paolo Rossi, Marco Tardelli e Alessandro Altobelli (Itália); Paul Breitner (Alemanha Ocidental).

1986 (Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental)

José Luis Brown, Jorge Valdano e Jorge Burruchaga (Argentina); Karl-Heinz Rummenigge e Rudi Völler (Alemanha Ocidental).

1990 (Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina)

Andreas Brehme, de pênalti, para a Alemanha Ocidental.

1994 (Brasil 0 x 0 Itália)

Nenhum gol marcado; decisão nos pênaltis.

1998 (França 3 x 0 Brasil)

Zinedine Zidane (2) e Emmanuel Petit (França).

Gols em finais de Copa do Mundo entre 2002 e 2014

As finais do século XXI reforçaram o peso do detalhe e da eficiência, com vários jogos decididos por um único gol ou na prorrogação.

2002 (Brasil 2 x 0 Alemanha)

Ronaldo (2) para o Brasil.

2006 (Itália 1 x 1 França)

Zinedine Zidane (França) e Marco Materazzi (Itália); Itália campeã nos pênaltis.

2010 (Espanha 1 x 0 Holanda, prorrogação)

Andrés Iniesta para a Espanha.

2014 (Alemanha 1 x 0 Argentina, prorrogação)

Mario Götze para a Alemanha.

Gols em finais de Mundiais entre 2018 e 2022

As finais mais recentes ficaram marcadas por alto nível técnico, intensidade extrema e números históricos de gols em decisões.

2018 (França 4 x 2 Croácia)

Gol contra de Mario Mandžukić, Antoine Griezmann, Paul Pogba e Kylian Mbappé (França); Ivan Perišić e Mario Mandžukić (Croácia).

2022 (Argentina 3 x 3 França; Argentina campeã nos pênaltis)