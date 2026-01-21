Estêvão vira assunto após jogo do Chelsea: 'Não tem explicação'

Estêvão teve seu nome muito comentado depois da partida entre Chelsea e Pafos, nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada da Champions League. O clube de Londres teve dificuldade no jogo, mas venceu por 1 a 0 no Stamford Bridge, em Londres (ING).

O jovem brasileiro, como tem acontecido nos últimos jogos, começou no banco de reservas. Estêvão entrou no intervalo de Chelsea x Pafos, no lugar de Reece James, e teve atuação sólida. O brasileiro chutou duas vezes, e conseguiu três dribles completos.

Nas redes sociais, a atuação de Estêvão no Chelsea foi extremamente elogiada, mesmo sem gols ou assistências. Em contrapartida, os companheiros que iniciaram o jogo foram muito criticados, o que agitou o debate sobre sua titularidade nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

Veja comentários sobre a atuação de Estêvão no Chelsea

Tradução sobre o brasileiro: Não tem absolutamente nenhuma explicação para Garnacho e Pedro Neto começarem o jogo no lugar de Estêvão no Chelsea.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Atuação péssima, nada convincente. Caicedo mereceu o gol, Estêvão mudou o jogo. Não há muito o que dizer! Vencer é tudo o que importa. Vamos Chelsea!

Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: Foi uma tarefa árdua. Mas ganhamos o jogo mesmo assim. Escalar o Estêvão em Nápoles na semana que vem. Simples assim.

Tradução sobre o brasileiro do Chelsea: Gol do Caicedo, boa atuação do Enzo F, o Estevão continua vivo no Chelsea, o resto eu finjo que não aconteceu e vamos em frente.

