Comissão de Ancelotti acompanha jogos na Europa de olho na próxima convocação do Brasil

Faltando pouco mais de cinco meses para o início da Copa do Mundo, o Brasil já trabalha em ritmo de competição. Com foco na formação do grupo que defenderá a Seleção Brasileira no Mundial de 2026, integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti estão na Europa para acompanhar partidas, clubes e jogadores que podem figurar na próxima convocação, prevista para março, para os jogos contra França e Croácia.

O trabalho de monitoramento começou no dia 17 de janeiro e vai até 2 de fevereiro, com presença em jogos das principais ligas nacionais e da Liga dos Campeões. Além das partidas, a agenda inclui visitas a centros de treinamento e encontros com comissões técnicas de clubes europeus, com o objetivo de reunir informações sobre condição física, rendimento e rotina dos atletas brasileiros.

A delegação da CBF é formada pelo coordenador técnico Juan Santos, pelos auxiliares Francesco Mauri, Paul Clement e Luigi Vito Lasala, e pelos analistas de desempenho Simone Montanaro, Thomaz Koerich e Bruno Baquete. Também participam da missão o coordenador de preparação física Cristiano Nunes, o preparador físico Mino Fulco e o fisiologista Guilherme Passos.

De acordo com o coordenador-geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, a iniciativa segue o planejamento traçado desde o início do trabalho de Ancelotti.

— O acompanhamento próximo é fundamental, não só nos jogos, mas também no dia a dia dos clubes, nos treinos e nos aspectos táticos. O contato direto com os profissionais amplia nosso entendimento sobre os atletas e reforça a relação da CBF com as instituições que cedem jogadores à Seleção —, destacou.

Encerrada a etapa europeia, o foco da comissão técnica passará a ser o cenário nacional. Em fevereiro, Ancelotti e seus auxiliares acompanharão as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e a disputa da Supercopa entre Flamengo x Corinthians.