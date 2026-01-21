Narrador deixa a Globo depois de 11 anos para cobrir a Copa do Mundo no Youtube

O narrador Márcio Meneghini, que estava na Globo há 11 anos, deixou a empresa para assinar com o "Canal Goat", que faz transmissões esportivas através do Youtube. De acordo com a "Folha de São Paulo", ele será um dos líderes do projeto da emissora para transmitir a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Vampeta avalia atitude de Vini Jr após vitória do Real Madrid: 'Gostei'

O narrador é do Rio Grande do Sul, começou sua carreira na Band, depois foi ao "RBS TV" (afiliada da Globo) e Globo, onde começou como repórter e depois migrou para a narração no Sportv e no Premiere. No começo, Márcio narrava a maioria dos jogos da Série B do Brasileirão, quando a empresa transmitia. Ultimamente, ele ficou encarregado das partidas de base.

Márcio Meneghini (Foto: Reprodução/Instagram)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior competição entre nações que já tivemos até hoje. Com 48 seleções confirmadas, o torneio vai mudar consideravelmente, até mesmo com mais partidas. A competição será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, se tornando também a primeira Copa disputada em três países diferentes.

Confira os grupos da próxima Copa do Mundo: