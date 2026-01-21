Narrador deixa a Globo depois de 11 anos para cobrir a Copa do Mundo no Youtube
O narrador será um dos líderes do projeto Copa do Mundo no Canal Goat
- Matéria
- Mais Notícias
O narrador Márcio Meneghini, que estava na Globo há 11 anos, deixou a empresa para assinar com o "Canal Goat", que faz transmissões esportivas através do Youtube. De acordo com a "Folha de São Paulo", ele será um dos líderes do projeto da emissora para transmitir a Copa do Mundo.
Compare a premiação da Copa do Mundo de Esports (EWC) com Copa do Brasil e Libertadores
Lance! Biz
Técnico do Chelsea compara Andrey Santos com campeão de Copa do Mundo
Futebol Internacional
Jogadores que marcaram em finais de Copa do Mundo
Lancepédia
➡️ Vampeta avalia atitude de Vini Jr após vitória do Real Madrid: 'Gostei'
O narrador é do Rio Grande do Sul, começou sua carreira na Band, depois foi ao "RBS TV" (afiliada da Globo) e Globo, onde começou como repórter e depois migrou para a narração no Sportv e no Premiere. No começo, Márcio narrava a maioria dos jogos da Série B do Brasileirão, quando a empresa transmitia. Ultimamente, ele ficou encarregado das partidas de base.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo de 2026 será a maior competição entre nações que já tivemos até hoje. Com 48 seleções confirmadas, o torneio vai mudar consideravelmente, até mesmo com mais partidas. A competição será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, se tornando também a primeira Copa disputada em três países diferentes.
Confira os grupos da próxima Copa do Mundo:
- GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte).
- GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça.
- GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia.
- GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo).
- GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador.
- GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia.
- GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia.
- GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.
- GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia.
- GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia.
- GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
- Matéria
- Mais Notícias