Atacante do Fortaleza revela sondagens e mira Copa do Mundo

Após bom momento no fim da temporada passada, Adam Bareiro vem sendo o centroavante titular do Fortaleza em 2026. O atleta falou a respeito das sondagens do Olimpia-PAR e citou o sonho de jogar a Copa do Mundo com o Paraguai neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Ir para a Copa do Mundo com a Seleção Paraguaia é meu maior sonho para este ano, 2026. Voltar para esse lugar no qual já estive. Sei que só posso conseguir com muito trabalho, muita dedicação, fazendo gols - disse em entrevista ao programa Deporte Total, do Paraguai.

— Tive contato com o presidente Coto Nogués e outros dirigentes do Olimpia. Voltar ao futebol paraguaio em algum momento é um sonho meu. As negociações são com eles, desconheço totalmente se avançaram ou não. É uma situação muito complexa, porque o Fortaleza é um clube que quer contar comigo. Ficam mais complicadas as negociações. Mas estão dispostos a conversar e tomar a melhor decisão para eles e para meu futuro também - contou o atacante.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

Bareiro na partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Bareiro foi titular nas três partidas do Fortaleza no ano e anotou o gol da vitória sobre o Maracanã. O reserva do atacante vem sendo o jovem Kayke, emprestado pelo Botafogo.

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos, Austrália e de uma seleção europeia da repescagem (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo). Este será o primeiro Mundial da nação desde 2010, quando os paraguaios caíram para a Espanha nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Atacante rescinde com o Fortaleza e é anunciado por time do Chile

Fortaleza anuncia três saídas e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

➡️ Fortaleza acerta três empréstimos e uma permanência no elenco

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.