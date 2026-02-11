Manchester City anuncia gigante chinesa como nova patrocinadora

O Manchester City anunciou acordo para o BYD Group, fabricante chinesa de carros elétricos, se tornar a parceira automotiva oficial do clube. A parceria abrange as equipes principais masculina e feminina e inclui a integração de soluções de mobilidade e energia no City Football Academy.

Pelo acordo, o grupo fornecerá veículos das marcas BYD e Denza para uso do clube. Também vai disponibilizar infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia nas instalações de treinamento.

A presença de marca também passa a integrar os ativos de visibilidade do Manchester City, com ativações em dias de jogo e publicidade no Etihad Stadium. A marca BYD passa a aparecer na manga do uniforme de treino da equipe masculina. Na próxima temporada, a exposição se estenderá aos uniformes de treino da equipe feminina.

O acordo também prevê presença da marca em painéis de LED no estádio e aplicação do logotipo nos apoios de cabeça das áreas técnicas. Em partidas em casa pela Premier League e nas outras competições locais, um veículo da nova patrocinadora vai liderar o deslocamento do ônibus oficial da equipe masculina.

- São líderes globais em entregar excelência através da tecnologia e inovação. Líderes com propósito, para tornar o mundo um lugar melhor. Todos valores que o Manchester City compartilha. Como clube, somos movidos por um compromisso com a excelência e uma paixão pela inovação - afirmou Ferran Soriano, CEO do Grupo City. E completou:

- Nós nos associamos a líderes da indústria para criar um futuro ambientalmente mais sustentável, começando com nossas instalações. É por isso que temos tanto orgulho de ser o parceiro escolhido da BYD e nos comprometemos a trabalhar juntos por um futuro melhor e mais sustentável durante a duração desta parceria de vários anos.

O comunicado informa ainda que a parceria contempla iniciativas de impacto comunitário em colaboração com a City Football Foundation. No caso, iniciativas alinhadas a ações institucionais já desenvolvidas atualmente.

- O Manchester City representa excelência, inovação e a coragem de ir além dos limites, valores que são profundamente enraizados no DNA da BYD. Esta parceria é sobre mais do que futebol ou mobilidade: é sobre inspirar pessoas em todo o mundo através de tecnologia que excita, conecta e impulsiona um futuro mais sustentável. Quando a inovação encontra a paixão, o impacto é verdadeiramente global - completou Stella Li, vice-presidente executiva da BYD.