MORRISTOWN, NJ (EUA) - O pai amava Pelé. Ele, por sua vez, nutre o mesmo sentimento por Ronaldinho Gaúcho. E, no trajeto entre o principal aeroporto de Nova York e a cidade de Morristown, em Nova Jersey, onde a Seleção Brasileira terá sua base na Copa do Mundo, o indiano Vinay relembrou de outros jogadores que marcaram época pela equipe nacional:

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— Neymar, Kaká, Ronaldo, Romário, Rivaldo… acompanhei todos eles! — disse o motorista do Uber, de 46 anos, à reportagem do Lance! na manhã desta segunda-feira (1).

O futebol está longe de ser o esporte preferido dos indianos. Naquele país, a modalidade que é a paixão nacional é o críquete. Mas, numa nação com quase 1,5 bilhão de habitantes, mesmo a pequena parcela da população que gosta do futebol já representa muitos milhões de torcedores. E eles torcem pelo Brasil, pela Argentina, por Portugal…

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Nascido em Mumbai, Vinay viveu em Londres e virou torcedor do Chelsea ("gosto muito do Mourinho") antes de se mudar para os Estados Unidos, há 15 anos. Desde então, sempre morou em Nova York, mas já fez viagens a lazer pelo país. E o futebol esteve no contexto de algumas delas.

— Fiz esta foto em Las Vegas no dia que teve um jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2018! — contou o motorista, depois de puxar o arquivo de fotos no celular. Na imagem, ele aparece segurando a bandeira do País em meio a um grupo de brasileiros que vestia a camisa da Seleção.

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Vinay também arregalou os olhos para comentar outro momento marcante:

— Vi o último jogo do Neymar pelo Barcelona! Uma hora ele foi até o escanteio, foi uma loucura!

A partida em questão foi um amistoso com o Real Madrid, disputado em Miami em julho de 2017. Pouco depois, o astro brasileiro se transferiu para o Paris Saint-Germain.

Perguntado pela reportagem se ele iria assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, diante do Marrocos, no MetLife, Vinay lamentou:

— Não dá, está muito caro. Ontem (domingo) o ingresso mais barato estava custando US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil, na cotação atual).

Mas, mesmo sem poder assistir ao jogo do estádio, o motorista fã de Ronaldinho Gaúcho e filho do pai que amava Pelé já escolheu por quem vai torcer neste Mundial: foi com um "Vai, Brasil" que ele encerrou a corrida.

O indiano Vinay é fã de Ronaldinho e da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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