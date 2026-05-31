Seleção Brasileira

Que horas é o jogo do Brasil hoje? Saiba onde assistir ao amistoso contra o Panamá

Partida será a última da Seleção em território nacional

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
12:26
Vini Jr. e Lucas Paquetá no último treino antes do amistoso contra o Panamá (Rafael Ribeiro/CBF)
Vini Jr. e Lucas Paquetá no último treino antes do amistoso contra o Panamá (Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes da viagem para a América do Norte. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais um amistoso no dia 6, contra o Egito, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

Calendário das seleções

Brasil

31/05 – amistoso contra o Panamá, no Rio de Janeiro (RJ)
06/06 – amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)
13/06 – estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
19/06 – segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
24/06 – terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Panamá

31/05 – amistoso contra o Brasil, no Rio de Janeiro (RJ)
03/06 – amistoso contra a República Dominicana, na Cidade do Panamá (PAN)
06/06 – amistoso contra a Bósnia e Herzegovina, em St. Louis (EUA)
17/06 – estreia na Copa do Mundo contra Gana, em Toronto (CAN)
23/06 – segundo jogo contra a Croácia, em Toronto (CAN)
27/06 – terceiro jogo contra a Inglaterra, em East Rutherford (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Panamá: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

  • Data e horário: domingo, 31 de maio, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Daniel Schlager (ALE)
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV e GeTV

Desfalques do Brasil

A Seleção Brasileira não terá Neymar neste amistoso, já que o jogador se recupera de uma lesão na panturrilha. Também estão fora os zagueiros Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), além do atacante Gabriel Martinelli (Arsenal). O trio participou da final da Champions League no sábado (30), em Budapeste (HUN), e se juntará ao grupo posteriormente.

Escalações

  • Brasil (técnico: Carlo Ancelotti): Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Jr. e Luiz Henrique.
  • Panamá (técnico: Thomas Christiansen): Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Escobar; Amir Murillo, Godoy, Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Waterman.
Casemiro (à dir) é uma das principais lideranças da Seleção Brasileira
Neymar não disputará os dois amistosos devido a uma lesão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

