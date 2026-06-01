Onde Assistir

Croácia x Bélgica: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
14:30
As equipes se enfrentam em amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam em amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)
Nesta terça-feira (2), Croácia e Bélgica se enfrentam às 13h (de Brasília), no Estádio HNK Rijeka, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Ficha do jogo

CRO
BEL
Campeonato
Amistosos de seleções 2026
Data e Hora
02/06/2026, 13:00
Local
Stadion HNK Rijeka - Rijeka
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Croácia utiliza o amistoso como parte dos últimos ajustes antes da estreia na Copa do Mundo. Sob o comando de Zlatko Dalić, a seleção croata segue apostando na experiência de seu meio-campo e na regularidade que marcou suas campanhas recentes em competições internacionais.

Nos compromissos mais recentes, os croatas venceram Colômbia e Montenegro pelas Eliminatórias, mas acabaram derrotados pelo Brasil. Diante da torcida, a expectativa é de uma atuação consistente para consolidar o entrosamento da equipe antes do Mundial.

Do outro lado, a Bélgica chega buscando maior estabilidade coletiva. A equipe dirigida por Rudi Garcia conta com um elenco repleto de jogadores experientes e aposta na força ofensiva para superar a seleção croata.

Os belgas vêm de resultados positivos, incluindo a goleada por 7 a 0 sobre Liechtenstein e a vitória por 5 a 2 diante dos Estados Unidos. Apesar do bom desempenho ofensivo, a comissão técnica ainda trabalha para corrigir oscilações defensivas observadas nas últimas partidas.

O duelo coloca frente a frente duas seleções tradicionais do futebol europeu e que chegam à Copa do Mundo cercadas de expectativa. O histórico recente aponta leve vantagem da Bélgica nos confrontos diretos, mas a Croácia tenta fazer valer o fator casa para conquistar um resultado positivo.

Tudo sobre Croácia x Bélgica (onde assistir, horário e local)

FICHA TÉCNICA

Croácia 🆚 Bélgica
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Estádio HNK Rijeka, em Rijeka, na Croácia.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Croácia
Livaković; Stanišić, Šutalo, Gvardiol e Sosa; Modrić, Brozović e Kovačić; Pašalić, Kramarić e Perišić.
Técnico: Zlatko Dalić.

Bélgica
Casteels; Castagne, Faes, Debast e Theate; Onana, Tielemans e De Bruyne; Doku, Lukaku e Trossard.
Técnico: Rudi Garcia.

