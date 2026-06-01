Croácia x Bélgica: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (2), Croácia e Bélgica se enfrentam às 13h (de Brasília), no Estádio HNK Rijeka, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Relacionadas
- Onde Assistir
Colômbia x Costa Rica: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
Onde Assistir01/06/2026
- Copa do Mundo
Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes
Copa do Mundo01/06/2026
- Futebol Internacional
Rodri desconversa sobre ida ao Real Madrid: ‘Vou me concentrar na Copa’
Futebol Internacional01/06/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Croácia utiliza o amistoso como parte dos últimos ajustes antes da estreia na Copa do Mundo. Sob o comando de Zlatko Dalić, a seleção croata segue apostando na experiência de seu meio-campo e na regularidade que marcou suas campanhas recentes em competições internacionais.
Nos compromissos mais recentes, os croatas venceram Colômbia e Montenegro pelas Eliminatórias, mas acabaram derrotados pelo Brasil. Diante da torcida, a expectativa é de uma atuação consistente para consolidar o entrosamento da equipe antes do Mundial.
Do outro lado, a Bélgica chega buscando maior estabilidade coletiva. A equipe dirigida por Rudi Garcia conta com um elenco repleto de jogadores experientes e aposta na força ofensiva para superar a seleção croata.
Os belgas vêm de resultados positivos, incluindo a goleada por 7 a 0 sobre Liechtenstein e a vitória por 5 a 2 diante dos Estados Unidos. Apesar do bom desempenho ofensivo, a comissão técnica ainda trabalha para corrigir oscilações defensivas observadas nas últimas partidas.
O duelo coloca frente a frente duas seleções tradicionais do futebol europeu e que chegam à Copa do Mundo cercadas de expectativa. O histórico recente aponta leve vantagem da Bélgica nos confrontos diretos, mas a Croácia tenta fazer valer o fator casa para conquistar um resultado positivo.
Tudo sobre Croácia x Bélgica (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Croácia 🆚 Bélgica
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Estádio HNK Rijeka, em Rijeka, na Croácia.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Croácia
Livaković; Stanišić, Šutalo, Gvardiol e Sosa; Modrić, Brozović e Kovačić; Pašalić, Kramarić e Perišić.
Técnico: Zlatko Dalić.
⚫ Bélgica
Casteels; Castagne, Faes, Debast e Theate; Onana, Tielemans e De Bruyne; Doku, Lukaku e Trossard.
Técnico: Rudi Garcia.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias