Por que Haaland não está em campo em Noruega x Suécia?

Quem ligou a televisão para acompanhar o amistoso entre Noruega e Suécia se deparou com duas ausências de peso da seleção norueguesa: Erling Haaland e Martin Odegaard. A dupla foi poupada pela comissão técnica para recuperação após o encerramento das exigentes temporadas europeias e, por isso, não estão em campo no confronto preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

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Haaland disputou sua última partida pelo Manchester City no fim de semana, enquanto Odegaard chega após a decisão da Champions League pelo Arsenal. Com pouco tempo de descanso entre os compromissos, o técnico Ståle Solbakken optou por preservar os dois principais nomes da seleção, que devem estar à disposição para o amistoso diante do Marrocos, marcado para o dia 7 de junho.

Odegaard disputou a final da Champions League, que terminou com o vice do Arsenal (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP))

O clássico escandinavo contra a Suécia é considerado um teste importante para a Noruega antes do Mundial de 2026. Já classificada para a competição, a equipe busca ajustes e observações no elenco, especialmente em um cenário sem suas maiores referências ofensivas.

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Quem substitui Haaland e Odegaard?

Sem Haaland, a responsabilidade no ataque ficará com Alexander Sørloth, que assume a vaga no comando ofensivo. No meio-campo, o jovem Oscar Bobb ganha oportunidade para ocupar o espaço deixado por Odegaard e mostrar seu potencial às vésperas da Copa do Mundo.

A expectativa da comissão técnica é utilizar o amistoso como uma oportunidade para testar alternativas e ampliar as opções do elenco. O desempenho de Bobb, em especial, será acompanhado de perto, já que o jogador busca consolidar seu espaço na equipe principal.

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Do outro lado, a Suécia também fará observações importantes. O ataque será liderado por Anthony Elanga, enquanto Alexander Isak começará a partida no banco de reservas.

O confronto coloca frente a frente duas seleções que retornam ao cenário mundial após períodos de ausência. A Noruega disputará uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, enquanto a Suécia volta ao torneio após não conseguir vaga para a edição de 2022, no Catar.

Noruega pode enfrentar o Brasil na Copa?

Embora estejam em grupos diferentes, os caminhos de Noruega e Brasil podem se encontram na Copa do Mundo nas oitavas de final. Enquanto a seleção norueguesa está no Grupo I, a Seleção Brasileira integra o Grupo C.

O possível confronto entre Brasil e Noruega dependerá da campanha das duas seleções na fase de grupos. Um dos cenários prevê a Noruega avançando em segundo lugar de sua chave, enquanto o Brasil termina na liderança do grupo. Nesse caso, caso ambas superem seus adversários nos 16 avos de final, poderão se enfrentar em um dos duelos mais aguardados do mata-mata.

Outra possibilidade envolve a Noruega garantindo a primeira colocação de seu grupo, enquanto a Seleção Brasileira avança por meio da repescagem, após terminar a fase inicial na terceira posição. Com a combinação dos resultados, o caminho das equipes também pode se cruzar nas fases eliminatórias da competição.

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