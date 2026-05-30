TERESÓPOLIS — O atacante Neymar protagonizou uma cena de forte emoção neste sábado na Granja Comary, em Teresópolis, durante os momentos finais de convivência com a Seleção Brasileira na Região Serrana do Rio . Em clima de despedida, o camisa 10 permaneceu por mais tempo no gramado após as atividades e interagiu com torcedores, familiares e companheiros.

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Neymar entrou em campo de maneira descontraída, usando meião e tênis, e chegou a dar alguns toques na bola enquanto acompanhava a movimentação. Em seguida, passou um longo período distribuindo autógrafos e atendendo fãs presentes no local. O nome do jogador do Santos, inclusive, foi o mais gritado pelo público local.

O atacante foi o último a deixar o gramado. Enquanto a maioria dos jogadores já havia se retirado, Neymar permaneceu sozinho em campo por alguns instantes, aproveitando os últimos momentos na concentração da Seleção. O clima era de despedida, e a emoção do jogador era perceptível.

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Após atender o público, o camisa 10 sentou-se no gramado e ficou observando a movimentação ao redor. Em um dos momentos mais marcantes, Neymar permaneceu no campo ao lado da família, contemplando o ambiente da Granja Comary, tradicional casa da Seleção Brasileira.

Neymar 🤝 Vini Jr: dica de ouro

Além das cenas emocionantes, o atacante também protagonizou um momento descontraído com Vini Jr. e Lucas Paquetá. Dentro de campo, Neymar deu algumas dicas aos companheiros sobre a tradicional "paradinha" na cobrança de pênaltis, arrancando sorrisos dos presentes.

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A sequência de gestos, a permanência prolongada no gramado e a interação com torcedores e familiares reforçaram a sensação de despedida em torno de Neymar, que vive mais um capítulo marcante de sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira.

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Após o período de preparação na Granja Comary, a delegação da Seleção Brasileira deixará Teresópolis na tarde deste sábado (30), logo após a final da Champions League, que tem três jogadores da lista de Ancelotti. O grupo seguirá para o Rio de Janeiro, onde concluirá os preparativos para o amistoso diante do Panamá. A partida será disputada neste domingo (31), no Maracanã, e será o último jogo do Brasil em território nacional.