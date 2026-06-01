Colômbia x Costa Rica: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
14:16
onde assistir colombia e costa rica
imagem cameraAs equipes se enfrentam em amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)
Nesta segunda-feira (1º), Colômbia e Costa Rica se enfrentam às 20h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Ficha do jogo

COL
CRI
Campeonato
Amistosos de seleções 2026
Data e Hora
01/06/2026, 20:00
Local
Estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, D.C.
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

A Colômbia chega embalada para o amistoso e com a confiança de quem garantiu vaga para a Copa do Mundo. A seleção comandada por Néstor Lorenzo integra o Grupo K do Mundial, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão. Nas Eliminatórias, os colombianos terminaram na terceira colocação, com 28 pontos, confirmando uma campanha sólida.

Jogando diante de sua torcida em Bogotá, os cafeteros apostam na qualidade técnica de nomes como James Rodríguez e Luis Díaz para controlar a partida. O amistoso também servirá para ajustar detalhes da equipe titular antes do início da competição mais importante do calendário internacional.

Do outro lado, a Costa Rica encara o confronto como uma oportunidade para medir forças contra um adversário de alto nível. A equipe terminou em terceiro lugar no Grupo C das Eliminatórias e ficou fora da Copa do Mundo, resultado que aumentou a pressão sobre o técnico Fernando Batista.

Os costa-riquenhos chegam após atuações irregulares nos amistosos recentes e tentam corrigir os problemas defensivos apresentados nas últimas partidas. Além disso, o retrospecto histórico não é favorável: em 12 confrontos entre as seleções, a Colômbia venceu dez vezes, reforçando o favoritismo dos donos da casa.

Tudo sobre Colômbia x Costa Rica (onde assistir, horário e local)

FICHA TÉCNICA

Colômbia 🆚 Costa Rica
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: segunda-feira, 1º de junho de 2026, às 20h (de Brasília).
📍 Local: Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡 Colômbia
Ospina; Muñoz, Mina, Sánchez e Mojica; Ríos, Lerma, Arias e James; Suárez e Díaz.
Técnico: Néstor Lorenzo.

🔴 Costa Rica
Sequeira; Quirós, Mitchell, Faerron e Azofeifa; Zamora, Galo, Soto e Alcocer; Madrigal e Ugalde.
Técnico: Fernando Batista.

Colômbia e Costa Rica se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

