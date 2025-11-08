Plata convocado? Equador anuncia convocação com quatro jogadores do Brasileirão; veja os nomes
Os jogos da Data Fifa de novembro serão contra Canadá e Nova Zelândia
A seleção do Equador divulgou neste sábado (8) a lista de convocados para os amistosos da Data Fifa de novembro. O técnico Sebastián Beccacece chamou 28 jogadores para os confrontos contra Canadá e Nova Zelândia, e a lista conta com quatro atletas que atuam no futebol brasileiro: Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Franco (Atlético-MG), Félix Torres (Corinthians) e Cristhian Loor (Botafogo).
Confira a lista completa da convocação do Equador
Goleiros: Cristhian Loor (Botafogo); Hernán Galindez (Huracan); Moisés Ramírez (Kifisia)
Zagueiros: Angelo Preciado (Sparta Praga); Félix Torres (Corinthians); Joel Ordóñez (Brugge); Leonardo Realpe (Famalicão); Piero Hincapié (Arsenal); Willian Pacho (PSG)
Laterais: Cristian Ramírez (Lokomotiv Moscou); Jhoanner Chávez (Lens)
Meio-campistas: Alan Franco (Atlético-MG); Denil Castillo (Midtjylland); John Yeboah (Venezia); Jordy Alcívar (Del Valle); Kendry Páez (Strasbourg); Moisés Caicedo (Chelsea); Patrick Mercado (Del Valle); Pedro Vite (Pumas); Yaimar Medina (Genk)
Atacantes: Alan Minda (Cercle Brugge); Enner Valencia (Pachuca); Gonzalo Plata (Flamengo); Jeremy Arevalo (Racing); John Mercado (Sparta Praga); Kevin Rodríguez (St Gilloise); Leonardo Campana (New England Revolution); Nilson Ângulo (Anderlecht)
As estrelas da lista e a fase dos 'brasileiros'
Além dos jogadores que atuam no Brasil, a lista do Equador tem jogadores que atuam na Europa, como o volante Moisés Caicedo, do Chelsea, e os zagueiros Willian Pacho, do PSG, e Piero Hincapié, do Arsenal. O principal nome e referência técnica da seleção, no entanto, é um velho conhecido do futebol brasileiro: o atacante Enner Valencia, que deixou recentemente o Internacional rumo ao Pachuca, do México.
Já entre os convocados do Brasileirão, os momentos são distintos: Alan Franco é o único que vive boa fase como titular no Atlético-MG, enquanto Gonzalo Plata está em baixa no Flamengo após expulsões recentes, Félix Torres não atua pelo Corinthians desde agosto e Cristhian Loor é o terceiro goleiro do Botafogo.
Os amistosos
O Equador disputará duas partidas nesta Data Fifa. A primeira será contra o Canadá, na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Toronto. A segunda será contra a Nova Zelândia, na terça-feira (18), às 22h30 (de Brasília), em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.
