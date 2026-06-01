Rodri sobre Real Madrid: 'Vou me concentrar na Copa'

Um dos principais nomes da seleção espanhola para a Copa do Mundo, Rodri concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (01), durante o Media Day realizado na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas. Referência no meio-campo da equipe comandada por Luis de la Fuente, o jogador do Manchester City abordou sua preparação para o torneio, comentou rumores envolvendo o Real Madrid e avaliou seu momento físico antes da competição.

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Nos últimos meses, o nome de Rodri também foi associado ao Real Madrid. Questionado sobre a possibilidade de uma transferência, o camisa 16 evitou alimentar especulações e reforçou o foco total na seleção espanhola.

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— Faz parte do futebol. Estou focado em ser um líder para a seleção. Esse é o meu caminho. Entendo todo o alvoroço, mas não vou dedicar meu tempo a isso. Veremos depois da Copa do Mundo — declarou.

Expectativas e favoritismo da Espanha

Atual campeã da Eurocopa e apontada como uma das favoritas ao título mundial, a Espanha deposita grande parte de suas expectativas em Rodri. Após uma temporada marcada por menos partidas em relação ao intenso calendário de 2024, o volante acredita que chega ao Mundial em melhores condições físicas.

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— Chego descansado após uma temporada que foi boa para mim pessoalmente, embora não tenhamos alcançado tudo o que pretendíamos como equipe. Tenho menos ritmo do que em 2024, mas, por outro lado, também disputei menos jogos — afirmou.

A Espanha chega ao Mundial cercada de expectativas após os bons resultados conquistados nos últimos anos. Com uma geração talentosa liderada por nomes como Rodri, Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams, a Fúria busca voltar ao topo do futebol mundial e conquistar seu segundo título de Copa do Mundo.

Rodri em coletiva de imprensa (Foto: Reprodução)

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