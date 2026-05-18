Sem Estêvão, Seleção tem disputa com três nomes para vaga no ataque

Com Estêvão fora da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira tem disputa aberta com três nomes para a ponta direita. Nesse momento, os nomes de Raphinha e Luiz Henrique são os mais cotados, enquanto Rayan pode lutar por um espaço caso surja entre os 26 convocados por Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Caso a Seleção Brasileira repita as formações mais recentes utilizadas nos últimos amistosos, Carlo Ancelotti deve iniciar os jogos da Copa do Mundo com quatro jogadores de ataque. Inicialmente, o comandante tem cinco nomes mais prováveis para ocupar essas vagas.

continua após a publicidade

No lado esquerdo, Vini Jr é presença cativa, assim como Matheus Cunha, que pode atuar como centroavante, mas também como um armador. Astro do Barcelona, Raphinha também tem vaga carimbada, uma vez que pode jogar pela ponta direita, mas também como um meia.

Na outra vaga, João Pedro e Luiz Henrique devem brigar pelo espaço deixado por Estêvão. Caso Ancelotti opte pelo ponta do Zenit, Raphinha deve ser deslocado para o meio de campo. Se o centroavante do Chelsea tiver a preferência, o jogador do Barcelona deve atuar pelo lado direito.

continua após a publicidade

Convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, Rayan também surge como uma 3ª via para o lugar de Estêvão, mas corre por fora na briga com Raphinha e Luiz Henrique. O atacante do Bournemouth tem pouca amostragem com a camisa da Seleção Brasileira, mas agrada a comissão.

Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Peso de Estêvão na Seleção de Carlo Ancelotti

Presente nas quatro primeiras listas de convocados de Ancelotti, Estêvão foi o grande destaque da Seleção Brasileira sob comando do italiano. Em sete partidas, o jovem do Chelsea marcou cinco gols e se tornou o artilheiro com a Amarelinha desde a chegada do Mister.

Nesse período, Estêvão foi decisivo nas vitórias do Brasil sobre Chile, Coreia do Sul e Senegal, além de ter feito o único gol da Seleção no empate em 1 a 1 com a Tunísia. No entanto, o atleta desfalcou a equipe de Ancelotti nos amistosos contra França e Croácia e está fora da Copa do Mundo por conta de uma grave lesão muscular.

Confira os números de Raphinha, Luiz Henrique e Rayan

Raphinha (Barcelona):

33 jogos 21 gols 5 assistências

Luiz Henrique (Zenit):

34 jogos 6 gols 3 assistências

Rayan (Vasco e Bournemouth em 2026):

14 jogos 7 gols 2 assistências

Desempenho do trio pela Seleção na Era Ancelotti

Com Ancelotti, Raphinha disputou apenas quatro partidas pela Seleção Brasileira por conta de diversas lesões que o afastou da Amarelinha. Nesse período, o jogador não contribuiu com participações para gols.

Por outro lado, Luiz Henrique disputou sete partidas, tendo contribuído com duas assistências nesse período. O ex-jogador do Botafogo tem trazido intensidade e dinamismo para o ataque, o que fez com que seu nome ganhasse força na convocação.

Na Seleção Brasileira, Rayan tem apenas 14 minutos disputados no amistoso contra a Croácia, que foi o último jogo da equipe de Ancelotti antes da convocação para a Copa do Mundo. O atleta também não somou participações em gols.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.