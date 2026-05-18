A seleção da Croácia definiu nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Zlatko Dalic, a caminho de seu terceiro Mundial no comando da equipe, apostou na manutenção da base experiente, responsável pelo vice-campeonato em 2018 e pelo terceiro lugar em 2022.

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O grande destaque da relação é o veterano Luka Modric. Aos 40 anos e atualmente no Milan, o meio-campista se prepara para disputar a quinta Copa do Mundo de sua carreira. Outro nome de peso confirmado é o goleiro Dominik Livakovic, fundamental na eliminação da Seleção Brasileira na última edição do torneio, no Catar. Por outro lado, o atacante Bruno Petkovic, autor do gol de empate contra o Brasil naquela mesma partida, ficou de fora da lista principal formulada por Dalic.

Além dos 26 confirmados, a comissão técnica croata também selecionou sete atletas para uma lista de espera, para o caso de cortes por lesão antes do início do torneio. Os suplentes de sobreaviso são Lovro Majer (Wolfsbug), Franjo Ivanovic (Benfica), Drena Beljo (Dinamo de Zagreb), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausanne-Sport), Adrian Segecic (Portsmouth) e Luka Stojkovic (Dinamo de Zagreb).

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Croácia eliminou o Brasil na Copa do Mundo 2022 (Foto: Adrian DENNIS/AFP)

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Lista completa de convocados da Croácia

Goleiros

Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb), Dominik Kotarski (FC Kobenhavn) e Ivor Pandur (Hull City);

Defensores

Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Munique), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland) e Luka Vuskovic (Hamburger SV);

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Meio-campistas

Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter de Milão), Nikola Moro (Bologna) e Toni Fruk (HNK Rijeka);

Atacantes

Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuña), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas FC) e Igor Matanovic (Freiburg);

Modric é exaltado por companheiros da Croácia após vitória sobre a Tchéquia nas Eliminatórias (Foto: Damir Sencar/AFP)

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