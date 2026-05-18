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Uma ansiedade discreta, misturada à humildade de quem fazia questão de atender todas as crianças que se aproximavam em busca de fotos e autógrafos, resume bem o último domingo (17) de Neymar com a camisa do Santos.

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O camisa 10 entrou no gramado da Neo Química Arena, local escolhido pelo clube para mandar a partida diante do Coritiba, com uma das filhas no colo e visivelmente emocionado durante a execução do hino nacional. No momento da escalação, foi ovacionado pelos mais de 45 mil santistas presentes no estádio.

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Dentro de campo, porém, a atuação foi discreta em uma derrota por 3 a 0, construída ainda no primeiro tempo pelo time visitante. Os números mostram apenas uma finalização certa, além de tentativas em chutes de média e longa distância e algumas cobranças de falta. Com desempenho apagado, Neymar tentou exercer liderança em campo, dialogando com a arbitragem e orientando os companheiros durante a partida.

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No entanto, o dia ficou marcado por uma confusão generalizada envolvendo a substituição do jogador. A equipe de arbitragem alegou que o coordenador César Sampaio havia solicitado a troca do camisa 10 para a entrada de Robinho Jr. Neymar, porém, deixou momentaneamente o campo após sentir dores na panturrilha e receber atendimento médico por determinação da arbitragem.

Na sequência, o Santos optou pela substituição de Gonzalo Escobar, e não de Neymar. No entanto, como Robinho Jr. já estava em campo após a placa indicar a saída do número 10, foi determinado que Neymar deixasse a partida, mesmo após protestar e tentar explicar o equívoco. A reclamação ainda resultou em cartão amarelo para o meia-atacante.

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➡️ Cuca se posiciona sobre polêmica envolvendo substituição de Neymar em jogo do Santos

Em um duelo no qual "aconteceu de tudo", com brigas, reclamações constantes contra a arbitragem e até um jogador deixando o gramado de ambulância, Neymar sentiu de perto o carinho da torcida que voltou a acolhê-lo em um momento delicado de sua carreira. Ainda assim, não conseguiu evitar mais um tropeço do Peixe, que segue flertando perigosamente com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

➡️ Neymar esclarece polêmica com arbitragem e comenta derrota do Santos: 'Vergonha'

Após a partida, Neymar deixou o vestiário usando um visual especial: vestido da cabeça aos pés de verde e amarelo em um conjunto produzido por Romeo Beckham, filho de David Beckham, em parceria com uma marca que homenageia a Seleção Brasileira. Ao ser perguntado sobre a convocação, respondeu:

— Sou brasileiro como você também é. Todo mundo está esperando isso, obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, é estar na Copa do Mundo. Eu trabalhei para isso. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil na Copa.

A expectativa agora gira em torno de o Santos voltar a ter um jogador convocado pela Seleção depois de sete anos. Logo após retornar do Peixe, Neymar chegou a aparecer em uma lista do então técnico Dorival Júnior para partidas das Eliminatórias, mas acabou cortado após sofrer a primeira de quatro lesões na última temporada.

A mais recente delas retardou em dez partidas sua estreia em 2026. Mesmo sem grandes atuações até aqui, Neymar apresentou sinais de evolução física e voltou a assumir responsabilidades em momentos de pressão, tentando aliviar o peso sobre os companheiros, característica que pode ser valorizada por Carlo Ancelotti.

— Fisicamente, me sinto muito bem. Venho melhorando a cada jogo, fiz o máximo que pude, não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o Deus quiser. Independente do que for acontecer, com certeza o Ancelotti convocará os 26 melhores para essa guerra — afirmou Neymar.

Ao ser perguntado se merecia ir à Copa, o craque disse que a decisão cabia a Ancelotti.

Com 274 jogos em duas passagens pelo clube e 156 gols marcados, números que o colocam como maior artilheiro santista no Século XXI pós-Era Pelé, Neymar vive a expectativa de ampliar ainda mais sua história com a Seleção Brasileira e, enfim, conquistar um título inédito na carreira. Um cenário que pode representar também uma mudança de rumo em sua trajetória, mesmo com contrato vigente com o Santos até o fim da temporada.

Em meio a turbulências recentes, declarações polêmicas, exposição da vida pessoal e episódios de desgaste nos bastidores, Neymar segue convivendo com cobranças e questionamentos. Ainda assim, mantém intacta a capacidade de desequilibrar partidas e mobilizar o ambiente ao seu redor.

Entre erros, acertos e a humanidade que sempre expôs dentro e fora de campo, o camisa 10 tenta transformar a pressão em combustível para liderar a Seleção Brasileira em sua quarta Copa do Mundo, a última e mais simbólica de sua carreira.

Neymar marcou 156 gols com a camisa do Santos nas duas passagens pelo clube. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Números de Neymar pelo Santos:

Em 2026

15 jogos (14 titular)

6 gols

4 assistências

126 minutos para participar de gol

84 minutos em campo por jogo

2.9 finalizações por jogo (0.9 no gol)

7.2 finalizações para marcar

45% de conversão em grandes chances

2.6 passes decisivos por jogo

6 grandes chances criadas

1.5 dribles certos por jogo

49% de eficiência nos duelos

4.5 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.40

Santos x Coritiba (17/05)

65 minutos em campo

3 finalizações (1 no gol)

2 passes decisivos

2/2 passes longos certos

54 ações com a bola

2 bolas recuperadas

6/8 duelos ganhos

4 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.5

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