Ancelotti lidera lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo; veja ranking
Treinador da Seleção tem ampla vantagem na comparação com os concorrentes; veja os nomes e valores
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Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (18) e fará sua estreia como técnico de uma seleção em Copa do Mundo daqui a menos de um mês. O italiano chega ao Mundial como o treinador mais bem pago entre todos os 48 comandantes e leva uma ampla vantagem na lista de salários do torneio.
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Apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em maio de 2025, Ancelotti assinou um contato válido até o fim da Copa deste ano, mas já acertou a renovação de contrato até o término do Mundial de 2030 na última semana. O acordo prevê o pagamento de 9,5 milhões de euros por ano, o que representa quase R$ 55,5 milhões na cotação atualizada.
Isso representa pouco mais de 791 mil euros por mês. O valor, na conversão para o real, representa R$ 4,6 milhões atualmente, mas a quantia varia por conta da diferença da cotação do dólar. Quando foi apresentado, o salário de Carlo Ancelotti chegou a superar os R$ 5 milhões.
Independente do valor na moeda brasileira, o italiano mantém uma boa vantagem diante de Thomas Tuchel, alemão que comanda a seleção inglesa e ocupa a segunda posição do ranking. O treinador da Inglaterra recebe 5,9 milhões de euros ao ano. Julian Nagelsmann, da Alemanha, ganha 4,9 milhões de euros e fecha o top três de técnicos com maior salário.
Uma surpresa no top dez de técnicos com maior salário é o italiano Fabio Cannavaro. O campeão do mundo em 2006 treina o time do Uzbequistão e ocupa a quarta colocação dos maiores salários. A federação uzbeque desembolsa 4 milhões de euros anuais para ter o técnico na Copa do Mundo. Outro nomes "alternativo" da lista é Gustavo Alfaro, do Paraguai, que ganha 2,5 milhões de euros e ocupa o nono lugar.
Lionel Scaloni, atual campeão do mundo com a Argentina, tem um salário de 2,3 milhões de euros e ocupa a décima posição da lista. O top dez ainda tem Roberto Martínez, de Portugal, Didier Deschamps campeão do Mundo com a França, Marcelo Bielsa, no Uruguai e Ronald Koeman, da Holanda.
Além da vantagem salarial em cima dos concorrentes, Carlo Ancelotti tem previsto no contrato uma bonifiação caso vença a Copa do Mundo deste ano com a Seleção Brasileira. A CBF acertou o pagamento de mais 5 milhões de euros ao treinador, o que corresponde, hoje, a R$ 29 milhões.
Veja os dez treinadores de seleções com o maior salário
- Carlo Ancelotti (Brasil) - 9,5 milhões de euros
- Thomas Tuchel (Inglaterra) - 5,9 milhões de euros
- Julian Nagelsmann (Alemanha) - 4,9 milhões de euros
- Fabio Cannavaro (Uzbequistão) - 4 milhões de euros
- Roberto Martínez (Portugal) - 4 milhões de euros
- Didier Deschamps (França) - 3,8 milhões de euros
- Marcelo Bielsa (Uruguai) - 3,5 milhões de euros
- Ronald Koeman (Holanda) - 3 milhões de euros
- Gustavo Alfaro (Paraguai) - 2,5 milhões de euros
- Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 milhões de euros
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