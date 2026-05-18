Ancelotti lidera lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo; veja ranking

Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (18) e fará sua estreia como técnico de uma seleção em Copa do Mundo daqui a menos de um mês. O italiano chega ao Mundial como o treinador mais bem pago entre todos os 48 comandantes e leva uma ampla vantagem na lista de salários do torneio.

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Apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em maio de 2025, Ancelotti assinou um contato válido até o fim da Copa deste ano, mas já acertou a renovação de contrato até o término do Mundial de 2030 na última semana. O acordo prevê o pagamento de 9,5 milhões de euros por ano, o que representa quase R$ 55,5 milhões na cotação atualizada.

Isso representa pouco mais de 791 mil euros por mês. O valor, na conversão para o real, representa R$ 4,6 milhões atualmente, mas a quantia varia por conta da diferença da cotação do dólar. Quando foi apresentado, o salário de Carlo Ancelotti chegou a superar os R$ 5 milhões.

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Independente do valor na moeda brasileira, o italiano mantém uma boa vantagem diante de Thomas Tuchel, alemão que comanda a seleção inglesa e ocupa a segunda posição do ranking. O treinador da Inglaterra recebe 5,9 milhões de euros ao ano. Julian Nagelsmann, da Alemanha, ganha 4,9 milhões de euros e fecha o top três de técnicos com maior salário.

Uma surpresa no top dez de técnicos com maior salário é o italiano Fabio Cannavaro. O campeão do mundo em 2006 treina o time do Uzbequistão e ocupa a quarta colocação dos maiores salários. A federação uzbeque desembolsa 4 milhões de euros anuais para ter o técnico na Copa do Mundo. Outro nomes "alternativo" da lista é Gustavo Alfaro, do Paraguai, que ganha 2,5 milhões de euros e ocupa o nono lugar.

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Lionel Scaloni, atual campeão do mundo com a Argentina, tem um salário de 2,3 milhões de euros e ocupa a décima posição da lista. O top dez ainda tem Roberto Martínez, de Portugal, Didier Deschamps campeão do Mundo com a França, Marcelo Bielsa, no Uruguai e Ronald Koeman, da Holanda.

Além da vantagem salarial em cima dos concorrentes, Carlo Ancelotti tem previsto no contrato uma bonifiação caso vença a Copa do Mundo deste ano com a Seleção Brasileira. A CBF acertou o pagamento de mais 5 milhões de euros ao treinador, o que corresponde, hoje, a R$ 29 milhões.

Veja os dez treinadores de seleções com o maior salário

1 . Carlo Ancelotti (Brasil) - 9,5 milhões de euros 2 . Thomas Tuchel (Inglaterra) - 5,9 milhões de euros 3 . Julian Nagelsmann (Alemanha) - 4,9 milhões de euros 4 . Fabio Cannavaro (Uzbequistão) - 4 milhões de euros 5 . Roberto Martínez (Portugal) - 4 milhões de euros 6 . Didier Deschamps (França) - 3,8 milhões de euros 7 . Marcelo Bielsa (Uruguai) - 3,5 milhões de euros 8 . Ronald Koeman (Holanda) - 3 milhões de euros 9 . Gustavo Alfaro (Paraguai) - 2,5 milhões de euros 10 . Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 milhões de euros

*salário por ano

Carlo Ancelotti antes do amistoso entre Brasil e Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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