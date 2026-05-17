Súmula de jogo do Santos culpa auxiliar por erro em substituição de Neymar
Neymar foi alvo de polêmica no jogo contra o Coritiba
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A CBF divulgou a súmula da derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, neste domingo (17), e contou com uma série de polêmicas. Entre os tópicos, está a descrição do erro envolvendo a substituição de Neymar.
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O árbitro Paulo Cesar Zanovelli registrou na súmula que o auxiliar técnico César Sampaio confirmou verbalmente que Neymar seria o jogador substituído no lance que gerou polêmica.
Segundo o relato feito pela arbitragem, César Sampaio teria informado que a troca envolveria a saída do camisa 10, que naquele momento recebia atendimento fora do campo após reclamar de dores na panturrilha direita.
A indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, o que teria provocado o desentendimento no momento da substituição.
Durante a paralisação, o camisa 10 demonstrou irritação e tentou esclarecer a situação com a arbitragem, chegando a exibir um papel com o número 31, referente a Escobar, em meio à discussão no gramado. O técnico Cuca também chegou a solicitar o retorno de Neymar à partida, mas a decisão da arbitragem foi mantida.
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— Aos 20 minutos, o quarto árbitro dessa partida, o sr. Bruno Mota Correia foi informado verbalmente pelo assistente técnico, o Sr. Carlos Cesar Sampaio Campos, que haveria uma substituição e que essa substituição seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o sr. Neymar da Silva Santos Junior, atleta que já se encontrava fora do campo de jogo, recebendo atendimento médico — escreveu o árbitro na súmula.
— Após a informação, o quarto árbitro desta partida, com a placa em mãos, se vira em direção ao assistente técnico do Santos Futebol Clube, onde pergunta novamente a confirmação da substituição do atleta por ele informado e recebe a confirmação verbal e gestual dele. Enquanto ele preenche o papel junto ao delegado da partida, o sr. Guilherme Zngari da Rocha, que presenciou e escutou tais fatos relatados — completou.
Cuca se posiciona sobre polêmica envolvendo substituição de Neymar em jogo do Santos
Cuca falou sobre o assunto em coletiva de imprensa. O treinador explicou que Neymar sentiu uma fisgada na panturrilha, enquanto Escobar também pediu para sair, o que acabou gerando toda a confusão.
- Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que acarretou a derrota. Não seria justo colocar a culpa em quem apitou ou no quarto árbitro, mas foi um erro de direito, de fato. No papelzinho estava 31 pelo 7, e o que vale é o papelzinho - explicou Cuca.
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