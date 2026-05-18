Convocação da Seleção: Maestro Júnior revela lista para Copa

A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo acontecerá nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília). Com isso, as forças finais de internautas estão sendo realizadas para que Neymar seja esteja presente na lista. Maestro Júnior, jogador de extrema importância na Copa de 82, divulgou nas redes sociais, sua lista pessoal de jogadores convocados para esta edição do torneio em 2026.

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Ídolo do Flamengo marcou época na Seleção Brasileira como um dos jogadores mais versáteis da história do futebol nacional. O ex-lateral e meio-campista disputou as Copas do Mundo de 1982 e 1986, além de ter sido peça importante no título do Mundial de Clubes de 1981 pelo Flamengo. Ficou conhecido pela técnica refinada, inteligência tática e liderança em campo.

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Opinião de Júnior para convocação da Seleção Brasileira

Na opinião do ex-jogador, Neymar estará presente na lista final desta convocação. Rayan, Endrick, Danilo e Hugo Souza também estarão presentes ao lado do Camisa 10 do Peixe. Júnior deixou Thiago Silva de fora da lista, zagueiro que esteve presente nas últimas Copas como titular da Amarelinha.

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Goleiros: Alisson, Ederson e Hugo Souza.

Defensores: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Léo Pereira, Wesley, Douglas Santos e Alex Sandro.

Meias: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrey Santos, Ibañez e Endrick.

Atacantes: Igor Thiago, Neymar, Luis Henrique, Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha, Rayan, João Pedro e Pedro.

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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Maestro Júnior divulgou lista pessoal para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)