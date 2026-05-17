Confusão de Neymar com arbitragem em Santos x Coritiba gera memes; veja

A confusão da arbitragem que tirou Neymar do duelo entre Santos e Coritiba gerou uma chuva de memes nas redes sociais. O craque foi substituído por engano, aos 64 minutos, e ficou revoltado com a situação no último duelo antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Veja os memes abaixo:

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Por que o árbitro não corrigiu erro na substituição e deixou Neymar jogar?

O último jogo de Neymar antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por confusão da arbitragem, que culminou com o camisa 10 fora da partida. O atacante do Santos foi substituído de forma errônea e acabou advertido com cartão amarelo ao tentar retornar ao campo contra o Coritiba neste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Já no segundo tempo, o jogador sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos. A indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, como indicou o quarto árbitro.

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Apesar da revolta dos santistas e do erro da arbitragem, o árbitro não poderia corrigir a substituição para aquela indicada no papel. Segundo a regra, a comissão técnica do Santos deveria ter se manifestado antes do jogo ser reiniciado para evitar a mudança errada, uma vez que Robinho Jr. havia entrado em campo.

— Depois de o Robinho pisar no campo e o jogo recomeçar, já não era possível voltar mais atrás. Então, aí a arbitragem acerta e não tem a substituição errada. O Robinho pisa no campo e o jogo recomeça. Já tem ali um "fiapinho" de lance antes da reclamação. O que poderia ter acontecido, segundo o PC de Oliveira, para mudar essa história, a comissão técnica do Santos ter reparado nesse momento em que a placa sobe e dizer "não, não, não, não, não era isso" — explicou Paulo Andrade, narrador do jogo no "Premiere" relatando o que o ex-árbitro PC de Oliveira disse.

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Em meio ao clima quente, o Neymar acabou sendo advertido com cartão amarelo por reclamação e por entrar no campo durante a confusão. A situação aumentou ainda mais a tensão em torno da sua atuação na partida.

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