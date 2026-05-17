Neymar esclarece polêmica com arbitragem e comenta derrota do Santos: 'Vergonha'

A derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, neste domingo (17), ficou marcada não apenas pela goleada construída ainda no primeiro tempo, mas também por confusões e discussões no gramado. A principal delas envolveu Neymar, que reclamou de um suposto erro da arbitragem no momento de sua substituição.

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O camisa 10 demonstrou surpresa ao deixar o campo e afirmou que houve um equívoco do quarto árbitro Bruno Mota Correia. Segundo Neymar e integrantes da comissão técnica santista, o documento oficial da substituição indicava a saída de Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Jr.

— Foi um erro do quarto árbitro. O cara que coloca o número não pode interferir no jogo de jeito nenhum. O que vale é o que está no papel. Eu mostrei para a câmera para não ficar no "disse me disse". Foi o que aconteceu. Não imaginava sair. Eu pedi para sair, mas estava sendo atendido. O jogo estava parado. Ele pediu para eu me afastar para ser atendido fora do campo e foi isso que eu fiz. Esperei o reinício para voltar, mas, enquanto isso, o jogo recomeçou. Eu levantei a mão para voltar. O Gonzalo tinha pedido para sair. O árbitro me tirou do jogo e eu saí. Não tinha mais o que fazer e começou a confusão. Ele fala que o que vale é o que está no papel. Isso nunca aconteceu e sempre comigo. Não tenho o que fazer. Estou em uma polêmica sendo que eu estava parado sem fazer nada — comentou Neymar na zona mista.

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➡️ Neymar se revolta ao ser substituído por engano por erro da arbitragem em Santos x Coritiba; veja vídeo

Neymar vestido com roupas das cores da bandeira do Brasil na saída da Neo Química Arena. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Neymar fala sobre possibilidade para a convocação para Seleção Brasileira:

Nesta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista final de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo. A convocação será realizada às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã.

Neymar vive a expectativa de aparecer pela primeira vez entre os convocados de Ancelotti, que recentemente afirmou ter visto uma evolução no camisa 10 santista. Mesmo após uma atuação discreta na goleada sofrida diante do Coritiba, o atacante criticou o desempenho da equipe e exaltou o apoio dos mais de 40 mil santistas presentes na Neo Química Arena.

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— O jogo dentro de campo precisa ser esquecido por termos tomado 3 a 0 em casa. É uma vergonha. Estamos todos tristes, porque não esperávamos isso. A torcida, poucas vezes eu vi dessa forma. Honrou do começo ao fim, mesmo levando gols. Foi lindo de ver. Estão de parabéns. A gente queria fazer um jogo incrível e eu disse para eles que o dia estava lindo e que era impossível não querer jogar futebol - declarou o camisa 10.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (20), quando enfrenta o San Lorenzo, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Neymar, no entanto, não deve atuar após sentir dores na panturrilha direita durante a partida contra o Coritiba.

➡️ Cuca se posiciona sobre polêmica envolvendo substituição de Neymar em jogo do Santos

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