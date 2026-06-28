Algoz do Inter, 'goleiro dançarino' repete comemoração na classificação da RD Congo Kidiaba ficou conhecido no Mundial de Clubes em 2010

O ex-goleiro Kidiaba, conhecido por ter sido o algoz do Internacional no Mundial de Clubes de 2010, voltou a chamar a atenção no futebol. Atualmente preparador de goleiros da República Democrática do Congo, ele reviveu a famosa dança que o tornou conhecido mundialmente após a classificação histórica da seleção africana para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

O ex-goleiro Kidiaba, conhecido por ter sido o algoz do Internacional no Mundial de Clubes de 2010, voltou a chamar a atenção no futebol. Atualmente preparador de goleiros da República Democrática do Congo, ele reviveu a famosa dança que o tornou conhecido mundialmente após a classificação histórica da seleção africana para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

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Kidiaba ganhou fama durante o Mundial de Clubes de 2010, quando defendia o Mazembe. Na semifinal, a equipe congolesa surpreendeu o Internacional ao vencer por 2 a 0 e avançar à decisão. Após o apito final, o goleiro comemorou pulando sentado no gramado, uma celebração inusitada que viralizou e ficou marcada na história do futebol.

Além de ser um dos maiores ídolos do Mazembe, Kidiaba também escreveu seu nome na história da seleção congolesa. Como goleiro da República Democrática do Congo, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações de 2015.

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Agora como integrante da comissão técnica, Kidiaba voltou a repetir a tradicional comemoração após a vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, resultado que garantiu a inédita classificação da República Democrática do Congo para o mata-mata de uma Copa do Mundo. Esta é apenas a segunda participação da seleção africana no torneio e a melhor campanha de sua história.

Na próxima fase, Kidiaba espera repetir a dança mais uma vez. Para isso, a República Democrática do Congo terá uma missão complicada: enfrentar a Inglaterra em busca de uma vaga nas oitavas de final. A partida será disputada na próxima quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Kidiaba RD Congo (reprodução Cazé Tv)

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