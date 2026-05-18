Desde a Copa do Mundo sediada na França, em 1998, o mundo do futebol havia chegado ao que muitos consideravam a fórmula perfeita. Trinta e duas seleções, oito grupos de quatro, dois classificados por chave e um mata-mata impiedoso até a final. Era um desenho limpo, fácil de entender e que, quase sempre, nos presenteava com o famoso e temido "grupo da morte".

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Porém, em 2026, marca-se o início de uma nova era. Ao abrir as portas para 48 países, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mudou toda a clássica dinâmica do maior espetáculo do futebol. Mas por qual motivo? A resposta transita entre uma democratização do esporte e, claro, uma poderosa estratégia de mercado.

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Queda do monopólio

Olhando pelo lado romântico da bola, a expansão cumpre um papel histórico de inclusão. O futebol sempre foi dominado pelo eixo Europa-América do Sul. Ao adicionar 16 novas vagas, a Fifa dilui essa concentração de poder e dá chances reais a mercados emergentes na África, Ásia e Américas Central e do Norte.

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Para nações que antes viam o Mundial como um sonho impossível, estar na Copa de 2026 vira uma realidade palpável. O torneio ganha em sotaques, cores, histórias de superação e, principalmente, em audiência global. Países inteiros vão parar pela primeira vez para ver suas bandeiras na elite do futebol.

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Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

A matemática do "caos" e o novo regulamento

O novo formato com 12 grupos de 4 seleções altera a dinâmica de classificação do regulamento: avançam os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.

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Na prática, a matemática do torneio reduz a probabilidade de grandes seleções serem eliminadas precocemente. Com o novo sistema, uma campanha de uma vitória e um empate, por exemplo, torna-se estatisticamente viável para garantir uma vaga na fase seguinte, diminuindo o impacto imediato das tradicionais chaves mais difíceis.

A principal mudança na estrutura competitiva ocorre logo após a primeira fase, com a introdução da etapa de 16 avos de final. Essa rodada extra de mata-mata faz o calendário total do torneio saltar de 64 para 104 partidas. O aumento no volume de jogos estende o período da competição e eleva o nível de exigência física para os elencos e comissões técnicas das seleções participantes.

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Uma receita maior para a entidade

A decisão da Fifa também baseia-se em projeções de crescimento financeiro. O aumento no número de jogos gera uma expansão direta nas receitas com direitos de transmissão, patrocínio e venda de ingressos. A expectativa da entidade é que o novo formato resulte em um faturamento recorde para a história da instituição.

A transição para a Copa do Mundo de 48 seleções altera a estrutura tradicional adotada nas últimas décadas, alinhando o torneio às demandas de expansão comercial do esporte, fazendo com que um evento que já era grande ganhe proporções ainda mais monumentais.

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