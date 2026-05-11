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A um mês da Copa do Mundo; veja os dias dos jogos do Brasil

A Seleção disputará todos os seus jogos da primeira fase durante a noite

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
12:02
Bruno Guimarães - Seleção Brasileira
imagem cameraBruno Guimarães - Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)
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Começou a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026. Para a Seleção Brasileira, a jornada começa antes do apito inicial, com a convocação oficial marcada para o dia 18 de maio. O ciclo de preparação será encerrado com dois amistosos preparatórios: contra o Panamá (31/05) e o Egito (06/06), testes cruciais para o elenco comandado por Carlo Ancelotti.

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🟢🟡 Agenda e onde assistir à Seleção Brasileira na fase de grupos

Sediado nos Estados Unidos nesta etapa inicial, o Brasil encabeça o Grupo C. A busca pelo título passará por confrontos contra Marrocos, Haiti e Escócia. Vale lembrar que o regulamento desta edição permite que os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados gerais, avancem para a fase eliminatória.

Todos os jogos do Brasil serão transmitidos na TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Prepare a torcida e confira o cronograma da nossa caminhada em solo americano:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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Luiz Henrique - Seleção Brasileira
Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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Geopolítica em campo: Irã confirma participação

Após semanas de incertezas e tensões diplomáticas com os Estados Unidos, a presença do Irã no Mundial foi finalmente confirmada. Neste domingo (10), Mehdi Taj, presidente da federação iraniana de futebol, confirmou que o país disputará o torneio. A decisão veio com a condição de um acordo assegurando que as sedes respeitem as condições protocolares e ofereçam tratamento adequado à delegação, encerrando o maior impasse extracampo da competição até aqui.

Por que a edição de 2026 terá 3 países-sede?

A decisão da FIFA foi estritamente estratégica: ao distribuir a carga de infraestrutura, a entidade otimiza custos e aproveita estádios de elite já existentes. O modelo visa aliviar a pressão sobre os serviços urbanos, como transporte e segurança, e maximizar a capacidade de público sem a necessidade de obras faraônicas do zero.

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Ao todo, o espetáculo passará por 16 cidades-sede. Curiosamente, quatro dos estádios selecionados já terão tido um "ensaio geral" durante o Mundial de Clubes de 2025.

https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/ancelotti-envia-a-fifa-lista-de-pre-convocados-da-selecao-para-a-copa-do-mundo.html

🗺️ Mapa da Copa 2026

Estados Unidos (11 cidades)

  • Atlanta
  • Boston
  • Dallas
  • Houston
  • Nova York/Nova Jersey
  • Filadélfia
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  • Miami
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  • Seattle

México (3 cidades)

  • Cidade do México
  • Guadalajara
  • Monterrey

Canadá (2 cidades)

  • Toronto
  • Vancouver

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➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

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