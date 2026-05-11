A um mês da Copa do Mundo; veja os dias dos jogos do Brasil
A Seleção disputará todos os seus jogos da primeira fase durante a noite
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Começou a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026. Para a Seleção Brasileira, a jornada começa antes do apito inicial, com a convocação oficial marcada para o dia 18 de maio. O ciclo de preparação será encerrado com dois amistosos preparatórios: contra o Panamá (31/05) e o Egito (06/06), testes cruciais para o elenco comandado por Carlo Ancelotti.
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🟢🟡 Agenda e onde assistir à Seleção Brasileira na fase de grupos
Sediado nos Estados Unidos nesta etapa inicial, o Brasil encabeça o Grupo C. A busca pelo título passará por confrontos contra Marrocos, Haiti e Escócia. Vale lembrar que o regulamento desta edição permite que os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados gerais, avancem para a fase eliminatória.
Todos os jogos do Brasil serão transmitidos na TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).
Prepare a torcida e confira o cronograma da nossa caminhada em solo americano:
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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Geopolítica em campo: Irã confirma participação
Após semanas de incertezas e tensões diplomáticas com os Estados Unidos, a presença do Irã no Mundial foi finalmente confirmada. Neste domingo (10), Mehdi Taj, presidente da federação iraniana de futebol, confirmou que o país disputará o torneio. A decisão veio com a condição de um acordo assegurando que as sedes respeitem as condições protocolares e ofereçam tratamento adequado à delegação, encerrando o maior impasse extracampo da competição até aqui.
Por que a edição de 2026 terá 3 países-sede?
A decisão da FIFA foi estritamente estratégica: ao distribuir a carga de infraestrutura, a entidade otimiza custos e aproveita estádios de elite já existentes. O modelo visa aliviar a pressão sobre os serviços urbanos, como transporte e segurança, e maximizar a capacidade de público sem a necessidade de obras faraônicas do zero.
Ao todo, o espetáculo passará por 16 cidades-sede. Curiosamente, quatro dos estádios selecionados já terão tido um "ensaio geral" durante o Mundial de Clubes de 2025.
🗺️ Mapa da Copa 2026
Estados Unidos (11 cidades)
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Nova York/Nova Jersey
- Filadélfia
- Kansas City
- Los Angeles
- Miami
- São Francisco
- Seattle
México (3 cidades)
- Cidade do México
- Guadalajara
- Monterrey
Canadá (2 cidades)
- Toronto
- Vancouver
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