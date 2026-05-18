Ex-Seleção Brasileira, Miranda opinou sobre as presenças de Thiago Silva e Neymar na lista de convocados para a Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o veterano analisou o momento da equipe comandada por Carlo Ancelotti e contou sobre a pressão de vestir a Amarelinha.

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Nas últimas coletivas, Ancelotti indicou que levará nove defensores para a Copa do Mundo, e o nome de Thiago Silva surge em meio a lesão de Militão, que não disputará o torneio. Miranda crê que existam bons nomes para a posição e deu seu ponto de vista em relação a convocação do zagueiro do Porto.

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— Perdemos o Militão, que vai fazer muita falta, mas temos Marquinhos, Gabriel (Magalhães), Bremer... Temos substitutos à altura e de alto nível. Seleção Brasileira é momento, então não importa a idade. Não sei se o Thiago Silva está em melhor condição do que os outros por estar no Campeonato Português, que joga contra poucos adversários fortes, mas não tenho acompanhado muito. Se estiver bem, não vejo problema em estar no elenco, pois já demonstrou ter nível para disputar Copa do Mundo. Não sei se ele está jogando todos os jogos ou se está bem fisicamente, mas pela qualidade pode ajudar a Seleção em uma Copa do Mundo, em um jogo importante. Mas não posso dizer se ele está em melhores condições em relação aos outros zagueiros citados.

Na sequência, Miranda comentou sobre a possibilidade de Neymar ser convocado e ter a chance de disputar o que pode ser sua última Copa do Mundo. O ex-jogador atuou com o atleta do Santos em 2018 e contou detalhes da relação com o meia-atacante.

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— Depois de Messi e Cristiano (Ronaldo), Neymar é quem tem mais talento. Ter o Neymar no grupo para um jogo, um tempo ou 15 minutos é um privilégio. Eu levaria o Neymar, porque ele pode fazer uma diferença muito grande. Falta menos de um mês, mas ele vai ter todo um período de treinamento. Se ele focar no tempo de preparação, ele vai chegar muito bem e eu gostaria de vê-lo no elenco. Pode fazer muita diferença. Ele é um dos líderes da Seleção e sabe o que a Seleção precisa. No momento de nervosismo, você saber que tem um Neymar do lado ajuda bastante, e ele passa essa confiança para todos os jogadores. Tendo o Neymar em campo, os outros jogadores vão render ainda mais, pois ele chama bastante atenção, o que cria espaço para outros atletas. Ter o Neymar na Seleção cria uma expectativa maior e gera um respeito maior dos adversários.

Nesta segunda-feira (18), Carlo Ancelotti anuncia a lista dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira fará dois amistosos contra Panamá e Egito nos dias 31 de maio e 6 de junho, respectivamente.

Neymar e Thiago Silva em treino do PSG (Foto: Pascal Guyot/AFP)

Confira outras respostas de Miranda

Análise do momento da Seleção Brasileira

— A gente tem um treinador multicampeão, que venceu por onde passou. O único título que falta para ele é uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, que é algo que todo europeu sonha em estar e ter. Vejo-o com muita motivação. Tivemos algumas baixas na Seleção, mas somos um país que tem jogadores de alto nível e que pode substituir um ao outro. Estou confiante na Seleção, vejo que chegou o nosso momento de trazer o caneco para casa novamente.

Pressão da Seleção Brasileira

— Se vestir a camisa da Seleção, você já está pressionado. Mas é sempre uma honra; o sonho de todo jogador é representar um país como o Brasil. Estar entre os 26 melhores do Brasil e representar um país de 200 milhões (de habitantes) é algo grandioso e uma pressão muito grande, porque você está sendo responsável pela felicidade de mais de 200 milhões de pessoas. São jogadores de alto nível, que estão acostumados com esse nível de pressão. Todos os jogadores que vestem a camisa da Seleção em uma Copa chegam com a experiência suficiente para superar a expectativa, a pressão e tentar transformar isso em alegria.

Momento mais marcante com a Seleção

— O momento em que eu escutei o hino nacional na Copa do Mundo foi de realização, que eu consegui disputar uma Copa do Mundo, representar meu país. Jogar uma Copa é o ponto mais alto que um jogador sonha, ainda mais sendo brasileiro e vestindo a camisa da Seleção.

Favoritas na Copa do Mundo

— Seleção Brasileira é sempre uma das favoritas. A gente viu seleções como Espanha, Alemanha, Argentina, que chegam fortes, mas Seleção Brasileira é Seleção Brasileira. É a que mais venceu. Vejo com grandes chances de vencer o Mundial, e é o que a gente espera.

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