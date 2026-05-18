A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções, 12 grupos e 104 partidas, distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá, o que amplia não só a complexidade do torneio, mas também a pressão sobre a arbitragem em um calendário mais longo e com mais jogos decisivos. Nesse cenário, a Fifa e a IFAB caminham para um modelo de arbitragem muito mais apoiado em tecnologia e em gestão do tempo de jogo: de um lado, o impedimento semiautomático e um VAR mais abrangente; de outro, novas regras de contagem regressiva em laterais, tiros de meta e substituições, todas pensadas para reduzir a cera e acelerar as decisões. O Lance! explica como o impedimento semiautomático e VAR na Copa do Mundo 2026 vão funcionar.

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Impedimento semiautomático e VAR na Copa do Mundo 2026

O centro da transformação continua sendo o impedimento semiautomático, que será adotado de forma universal na Copa. Em vez de depender apenas do desenho manual de linhas na cabine de vídeo, o sistema cruza o posicionamento tridimensional dos jogadores com a leitura exata do momento em que a bola é tocada, encurtando o tempo de análise nos lances mais ajustados. A lógica permanece a mesma: a máquina processa o dado espacial e gera o alerta visual, mas a decisão oficial segue sob responsabilidade da equipe de arbitragem.

A principal promessa para 2026 não é acabar com a polêmica no futebol. Lances de interpretação continuarão existindo, porque faltas, intensidade de contato e intenção seguem dependendo da leitura humana, inclusive com o VAR atuando apenas quando houver erro claro e evidente. O que muda é o tratamento dos episódios mais objetivos, sobretudo aqueles em que a discussão gira em torno de centímetros, frames, tempo de resposta e, agora, também de cronômetro nas reposições de bola.

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Além da tecnologia de impedimento, a tendência regulatória para o próximo Mundial aponta para um VAR mais eficiente em lances factuais e menos dependente de revisões longas, ao mesmo tempo em que ganha novas hipóteses de intervenção. Em um torneio continental, com jogos espalhados por três países e enorme pressão de transmissão global, velocidade, clareza e gestão do tempo passaram a ser quase tão importantes quanto a precisão.

Como funciona o impedimento semiautomático

O impedimento semiautomático parte de uma combinação de rastreamento corporal dos atletas e leitura precisa da bola. Na prática, múltiplas câmeras instaladas nos estádios acompanham continuamente o posicionamento dos jogadores, enquanto um sensor embarcado na bola ajuda a identificar o instante exato do passe; a partir daí, o software cruza essas informações e sinaliza rapidamente se há um possível impedimento ajustado.

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Isso não significa que a decisão seja "robótica". O sistema organiza os dados, produz uma visualização em 3D da jogada e entrega essa base para a cabine de vídeo, que valida ou não o alerta antes de repassar a orientação ao árbitro de campo, que continua sendo a autoridade final da partida. Para o torcedor, a grande mudança está na clareza e no ritmo: a expectativa é de checagens mais curtas e decisões explicadas com apoio de animações tridimensionais, que ilustram de forma didática o momento do passe e o posicionamento dos jogadores.​

O que muda no VAR em 2026 para a Copa

O VAR da Copa de 2026 é uma evolução de um sistema já consolidado, mas que vinha sendo criticado pela demora e pela falta de uniformidade. O novo protocolo da IFAB amplia o escopo de atuação: além de gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos e identidade do infrator, o árbitro de vídeo poderá interferir em escanteios claramente marcados de forma errada e em expulsões por segundo cartão amarelo aplicadas de maneira equivocada. Em situações rápidas de tiro de meta ou escanteio assinalados de forma incorreta, a correção poderá ser feita sem necessidade de revisão no monitor, justamente para preservar a fluidez.

Na prática, isso empurra o torneio para um modelo mais ágil. O impedimento deixa de ser o grande gargalo, porque o componente tecnológico assume boa parte do trabalho matemático, e o VAR passa a concentrar a intervenção em erros factuais evidentes, inclusive relacionados à disciplina (como o segundo amarelo). Também cresce a pressão por mais transparência visual: em um Mundial desse tamanho, a decisão correta importa, mas a forma como ela é comunicada e o tempo que leva para chegar ao público são parte central da experiência.

Contagem regressiva e combate à cera na Copa

Um dos pontos mais simbólicos do pacote aprovado pela IFAB é a introdução de contagens regressivas formais para algumas reposições de bola. Nas cobranças de lateral, se o árbitro entender que há demora excessiva, ele poderá iniciar uma contagem visual de cinco segundos; se o jogador não executar o arremesso nesse período, o lateral será revertido para o adversário.

Nos tiros de meta, a lógica é semelhante: diante de cera ou atraso deliberado, o árbitro inicia a contagem de cinco segundos; se a cobrança não for realizada a tempo, o resultado será escanteio para o time adversário. Em substituições, o jogador que sai terá dez segundos para deixar o campo após a placa ser erguida; se exceder esse tempo, o substituto só poderá entrar com um minuto de atraso, penalizando a equipe que tentou segurar o jogo.

O pacote inclui ainda a obrigatoriedade de que todo atleta atendido pela equipe médica permaneça pelo menos um minuto fora de campo, medida voltada a coibir simulações de lesão usadas apenas para esfriar a partida. Paralelamente, a IFAB já estuda mecanismos específicos para avaliar melhor casos de goleiros que caem lesionados de forma suspeita, obrigando a paralisação recorrente do jogo.

O que a tecnologia (VAR) resolve — e o que não resolve

O ganho mais evidente está nos lances de impedimento ajustado e nas decisões factuais ligadas a reposições e disciplina. Quando o debate é essencialmente posicional ou de cumprimento de tempo, o sistema semiautomático de impedimento e as novas contagens regressivas reduzem margem de erro, aceleram a conclusão e ajudam a preservar o ritmo de jogo, evitando revisões longas e cera prolongada em momentos críticos.

Por outro lado, a tecnologia e as novas regras não apagam a zona cinzenta do futebol. Um toque no braço, a intensidade de um contato ou a interpretação de uma jogada imprudente continuam dependendo da leitura humana, ainda que embasada por múltiplos ângulos de câmera; em outras palavras, o sistema melhora a base factual da decisão, mas não elimina a subjetividade inerente ao esporte. A própria IFAB também indica que seguirá debatendo temas de comportamento, como possíveis medidas para impedir que jogadores cubram a boca durante discussões em campo, sobretudo em casos que envolvem acusações de ofensas racistas.

Por que isso é estratégico na Copa de 2026

A expansão do torneio torna a confiabilidade da arbitragem ainda mais estratégica. Com 104 partidas, uma fase de mata-mata mais longa e uma exposição global sem precedentes, qualquer erro relevante ganha escala e repercussão imediata, o que explica a combinação entre mais tecnologia, novas janelas de intervenção do VAR e regras explícitas contra a perda deliberada de tempo.

Para o público, o impacto mais visível tende a ser uma Copa com menos interrupções longas por impedimento, reposições mais rápidas e decisões mais fáceis de entender, tanto pela linguagem visual das checagens quanto pela clareza dos critérios de tempo. Para os árbitros, o ganho está em trabalhar com informação mais robusta e um arcabouço de regras que lhes dá respaldo para agir contra a cera; para a Fifa e para a IFAB, o benefício é político e esportivo: reduzir a percepção de erro grosseiro e de antijogo no principal torneio do calendário mundial.