Entenda qual a relação do Bayern de Munique com as finais de Copa do Mundo
Gigantes da Alemanha e da Itália mantêm escrita impressionante que dura por dez edições do torneio
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Quem quer chegar à final de uma Copa do Mundo parece precisar de uma receita infalível: ter jogadores do Bayern de Munique ou da Inter de Milão no elenco. Há mais de quatro décadas, especificamente desde a edição da Espanha em 1982, todas as decisões do maior torneio de futebol contaram com pelo menos um atleta de cada um desses gigantes europeus. A incrível escrita, que já dura dez edições e passou por quatro continentes, foi repetida mais uma vez no Catar, em 2022.
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Na última decisão em Doha, o roteiro se repetiu à risca. Pelo lado da campeã Argentina, o atacante Lautaro Martínez garantiu a bandeira da Nerazzurra. Já a vice-campeã França carimbou a presença do clube bávaro com o trio Kingsley Coman, Benjamin Pavard e Dayot Upamecano.
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Abaixo, a linha do tempo dessa dinastia que conecta Munique e Milão ao topo do futebol mundial:
Início de tudo e os anos de ouro (1982-1990)
- 1982 (Itália x Alemanha): o ápice da profecia aconteceu logo no início. A Itália campeã levou a Milão o quinteto Bordon, Bergomi, Marini, Altobelli e Oriali. Os alemães responderam com o trio do Bayern: Breitner, Rummenigge e Dremmler.
- 1986 (Argentina x Alemanha): o clube alemão cedeu Matthäus, Hoeness e Eder. Já a Inter marcou presença justamente com Rummenigge, que havia trocado de clube.
- 1990 (Alemanha x Argentina): inversão de papéis. O time de Munique teve Augenthaler, Reuter e Kohler, enquanto a equipe italiana foi representada pelo trio germânico Brehme, Matthäus e Klinsmann.
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Estrelas globais na década de 90 (1994-1998)
- 1994 (Brasil x Itália): O tetracampeonato brasileiro teve o lateral Jorginho pelo Bayern, enquanto os italianos contaram com Berti, da Inter.
- 1998 (França x Brasil): O francês Lizarazu garantiu a cota alemã. Pela Inter, Djorkaeff e o fenômeno Ronaldo representaram o lado finalista.
Virada do século e os anos 2000 (2002-2010)
- 2002 (Brasil x Alemanha): o penta do Brasil teve novamente Ronaldo (Inter) brilhando, enquanto os alemães Linke, Jeremies e o goleiro Kahn defendiam o Bayern.
- 2006 (Itália x França): o zagueiro Materazzi fez história pela Inter (e pela Itália), enquanto o lateral Sagnol jogou pelos franceses representando o clube bávaro.
- 2010 (Espanha x Holanda): na inédita final, Van Bommel, Robben e Braafheid foram os nomes do Bayern, e o maestro Sneijder representou o time italiano.
História recente (2014-2018)
- 2014 (Alemanha x Argentina): o auge do Bayern, que cedeu nada menos que sete atletas ao título alemão: Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Müller, Kroos e Götze. A Inter garantiu sua vaga com os argentinos Campagnaro, Álvarez e Palacio.
- 2018 (França x Croácia): Tolisso ergueu a taça pelos franceses (Bayern), enquanto os croatas Perisic e Brozovic mantiveram a Inter no topo.
Entre tantas lendas, alguns personagens foram os verdadeiros protagonistas dessa escrita. Lothar Matthäus conseguiu o feito raro de participar da lista defendendo os dois clubes em finais diferentes. Já Ronaldo Fenômeno garantiu a escrita interista em duas decisões consecutivas (1998 e 2002).
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