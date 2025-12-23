Tironi no Lance!: Corinthians tem a oportunidade de pisar no freio e se reestruturar
Após a festa do título, Corinthians deve aproveitar o momento para se reestruturar
Passada a festa pela conquista da Copa do Brasil, o corintiano volta à realidade. Não se trata aqui de jogar água no chope da comemoração, que foi de fato espetacular e absolutamente improvável (mais Corinthians impossível).
O ano de 2025 termina esportivamente bem para o Timão: dois títulos, um em cima do maior rival e tendo como último ato da temporada a taça erguida no Maracanã.
O Corinthians comprovou com as conquistas o quanto é capaz de sobreviver e até surpreender nos piores momentos. Este ano teve presidente deposto, dívida de quase R$ 3 bilhões e escândalos de corrupção pra todo lado.
Mas justamente este cenário apocalíptico somado ao bom desempenho esportivo é que dão a senha para o que deveria ser prioridade a partir de agora: é hora de puxar o freio, apertar o cinto e fazer uma reestruturação dolorosa, mas muito necessária.
Se no ano caótico de 2025 foi possível conquistar coisas importantes, não há o que temer.
A diretoria do Corinthians deveria firmar um pacto com sua imensa torcida: 2026 será um ano para arrumar a casa. Teremos um time mais barato, vamos cortar custos na carne e, para atravessar esta tempestade, a Fiel vai ter de vir junto. Sinceramente, duvido que a torcida mais engajada do país não apoie a causa.
É necessário sangue frio para ter uma Libertadores para disputar e ainda assim formar um time limitado. Mas este passo atrás pode significar muita coisa boa mais adiante.
O Corinthians tem todas as ferramentas para iniciar sua revolução. Precisa querer.
