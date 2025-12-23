Conteúdo Especial

Passada a festa pela conquista da Copa do Brasil, o corintiano volta à realidade. Não se trata aqui de jogar água no chope da comemoração, que foi de fato espetacular e absolutamente improvável (mais Corinthians impossível).

O ano de 2025 termina esportivamente bem para o Timão: dois títulos, um em cima do maior rival e tendo como último ato da temporada a taça erguida no Maracanã.

O Corinthians comprovou com as conquistas o quanto é capaz de sobreviver e até surpreender nos piores momentos. Este ano teve presidente deposto, dívida de quase R$ 3 bilhões e escândalos de corrupção pra todo lado.

Mas justamente este cenário apocalíptico somado ao bom desempenho esportivo é que dão a senha para o que deveria ser prioridade a partir de agora: é hora de puxar o freio, apertar o cinto e fazer uma reestruturação dolorosa, mas muito necessária.

Time do Corinthians perfilado antes da final da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio /Mochila Press)

Se no ano caótico de 2025 foi possível conquistar coisas importantes, não há o que temer.

A diretoria do Corinthians deveria firmar um pacto com sua imensa torcida: 2026 será um ano para arrumar a casa. Teremos um time mais barato, vamos cortar custos na carne e, para atravessar esta tempestade, a Fiel vai ter de vir junto. Sinceramente, duvido que a torcida mais engajada do país não apoie a causa.

É necessário sangue frio para ter uma Libertadores para disputar e ainda assim formar um time limitado. Mas este passo atrás pode significar muita coisa boa mais adiante.

O Corinthians tem todas as ferramentas para iniciar sua revolução. Precisa querer.

