João Fonseca foi personalidade mais pesquisada pelo brasileiro em 2025

O nome mais digitado pelos brasileiros no Google em 2025 veio das quadras: João Fonseca, jovem tenista carioca, encerra o ano como a personalidade mais pesquisada do país. O jovem começou 2025 como o 145º do mundo e terminou a temporada, aos 19 anos, na 24ª posição, a terceira melhor de um tenista brasileiro na história.

A explosão de buscas acompanha um ano de afirmação definitiva. Fonseca deixou de ser promessa para se tornar realidade ao protagonizar campanhas expressivas no circuito profissional, enfrentar grandes nomes do tênis mundial e conquistar resultados que recolocaram o Brasil no radar da modalidade masculina.

Em fevereiro, mais precisamente no dia 16, o pupilo de Gui Teixeira se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP. A façanha foi no 250 de Buenos Aires, onde derrotou, na decisão, o anfitrião Francisco Cerundolo (28º).

O carisma de João Fonseca, novo ídolo nacional

Em um país tradicionalmente movido pelo futebol, João Fonseca passou a representar a esperança de um novo ídolo em um esporte individual, algo que não acontecia com tanta força desde a geração de Gustavo Kuerten. A comparação com Guga, inevitável, impulsionou ainda mais as pesquisas, especialmente entre torcedores que buscavam entender quem era o jovem que reacendia essa memória afetiva no esporte brasileiro.

A presença constante nas transmissões, o carisma fora das quadras e a maturidade nas entrevistas também contribuíram para o fenômeno. João Fonseca passou a ocupar espaço nos principais programas esportivos, virou pauta recorrente nas redes sociais e extrapolou o noticiário especializado, alcançando o público geral.

