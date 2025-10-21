Falhas individuais, erros de arbitragem e a grande eficiência do Flamengo determinaram a derrota do Palmeiras na “final antecipada” do Brasileiro. O resultado, diferentemente do nome que foi dado ao jogo, não antecipou o campeão brasileiro, pelo contrário: deixou tudo indefinido. Os dois times mais poderosos do continente seguem lutando cabeça a cabeça pelo título.

Apesar da derrota e tirando todas as questões de arbitragem, o palmeirense saiu do Maracanã sem sequelas importantes, além de ter o Flamengo mais do que nunca no seu encalço. Afinal, o time de Abel Ferreira fez o que ninguém chegou perto de fazer: empurrou e deixou o rival desconfortável dentro de sua própria casa lotada. Normalmente é o Fla que impõe esta situação a seus rivais.

Apesar da derrota, Palmeiras deixou Flamengo desconfortável em casa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O problema para o time de Abel Ferreira será a sequência de jogos, que é em tese mais complicada do que a do rival pelo título. O Verdão vai encarar a altitude do Equador na Libertadores contra a LDU e na volta enfrenta o Cruzeiro no Brasileiro, o time que ameaçou até seu limite o reinado da dupla poderosa. Trata-se de um confronto bem difícil.

O Flamengo terá o Racing no Maracanã pela Libertadores e em seguida o Fortaleza fora de casa pelo Brasileiro. O Leão está agonizando no campeonato e não tem oferecido resistência aos rivais.

O time de Abel costuma se regenerar rapidamente depois de uma derrota. Considerando que o revés para o Fla aconteceu com o time jogando um bom futebol, é de se esperar que ele repita a dose e mantenha a luta feroz pelo Brasileiro.

Palmeiras precisa olhar o fora de campo

Outro olhar importante que o Palmeiras precisa ter é para fora de campo. Os ânimos estão acirrados, há pressão de todo lado sobre arbitragem e cada detalhe será importante. O Verdão há anos vem atuando muito bem em todos os detalhes dentro e fora de campo. Vai ter de repetir a dose.

