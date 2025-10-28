Há algumas semanas o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil e isso foi escrito aqui mesmo neste espaço. Um time agressivo, ofensivo, que ora amassava o adversário no campo defensivo, ora saía em contra-ataques matadores para incomodar seus adversários.

Este time foi se apagando nas últimas partidas. Contra o Flamengo, a derrota aconteceu com o time ainda jogando um bom futebol e muito prejudicado pela arbitragem. Porém, problemas também já eram evidentes, como uma fragilidade defensiva raríssima em todas as versões palmeirenses assinadas por Abel Ferreira.

Foram três gols sofridos contra o Fla revelando muitas vezes uma defesa exposta e sujeita a contra-ataques.

Altitude não justifica a atitude

É possível que a dolorida derrota para o Rubro-Negro pelo Brasileiro no Maracanã tenha influenciado no péssimo jogo feito pelo Palmeiras contra a LDU pela Libertadores dias depois. O primeiro tempo que

terminou 3 a 0 para os equatorianos possivelmente está entre um dos piores do time desde que Abel Ferreira desembarcou no Brasil e esta diferença de gols pode ser insuperável nesta quinta-feira no Allianz

Parque.

Em Quito, o Palmeiras foi um time desatento, frágil na marcação e ineficiente no ataque. A altitude teve sua dose de influência, mas não justifica totalmente o que aconteceu.

Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0 (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

À espera de uma noite mágica

Chegamos ao jogo contra o Cruzeiro domingo. Visivelmente desgastado, o time voltou a jogar mal e foi pior do que o rival ao longo de praticamente todo o jogo. O Palmeiras voltou a ser o time das bolas

cruzadas na área. Quando tudo dava certo, essas bolas resultaram em gols decisivos. Contra o time de Leonardo Jardim, só revelou uma certa pobreza de alternativas defensivas.

Após o jogo contra o Cruzeiro, Abel Ferreira disse para seus torcedores apoiarem e aguardarem uma noite mágica no Allianz Parque contra a LDU. Reforçou ainda o que já tinha dito anteriormente, que

"90 minutos no Allianz Parque é muito tempo".

O Palmeiras precisa fazer três gols e não tomar nenhum para avançar para a final da Libertadores. Para ser de fato um noite mágica como Abel prevê, terá de voltar ao seu ótimo momento de semanas atrás e,

além disso, se acertar defensivamente.

