Tironi no Lance!: Palmeiras precisa renascer para operar o milagre contra a LDU
Melhor futebol do Brasil foi se apagando nas últimas partidas
Há algumas semanas o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil e isso foi escrito aqui mesmo neste espaço. Um time agressivo, ofensivo, que ora amassava o adversário no campo defensivo, ora saía em contra-ataques matadores para incomodar seus adversários.
Este time foi se apagando nas últimas partidas. Contra o Flamengo, a derrota aconteceu com o time ainda jogando um bom futebol e muito prejudicado pela arbitragem. Porém, problemas também já eram evidentes, como uma fragilidade defensiva raríssima em todas as versões palmeirenses assinadas por Abel Ferreira.
Foram três gols sofridos contra o Fla revelando muitas vezes uma defesa exposta e sujeita a contra-ataques.
Altitude não justifica a atitude
É possível que a dolorida derrota para o Rubro-Negro pelo Brasileiro no Maracanã tenha influenciado no péssimo jogo feito pelo Palmeiras contra a LDU pela Libertadores dias depois. O primeiro tempo que
terminou 3 a 0 para os equatorianos possivelmente está entre um dos piores do time desde que Abel Ferreira desembarcou no Brasil e esta diferença de gols pode ser insuperável nesta quinta-feira no Allianz
Parque.
Em Quito, o Palmeiras foi um time desatento, frágil na marcação e ineficiente no ataque. A altitude teve sua dose de influência, mas não justifica totalmente o que aconteceu.
À espera de uma noite mágica
Chegamos ao jogo contra o Cruzeiro domingo. Visivelmente desgastado, o time voltou a jogar mal e foi pior do que o rival ao longo de praticamente todo o jogo. O Palmeiras voltou a ser o time das bolas
cruzadas na área. Quando tudo dava certo, essas bolas resultaram em gols decisivos. Contra o time de Leonardo Jardim, só revelou uma certa pobreza de alternativas defensivas.
Após o jogo contra o Cruzeiro, Abel Ferreira disse para seus torcedores apoiarem e aguardarem uma noite mágica no Allianz Parque contra a LDU. Reforçou ainda o que já tinha dito anteriormente, que
"90 minutos no Allianz Parque é muito tempo".
O Palmeiras precisa fazer três gols e não tomar nenhum para avançar para a final da Libertadores. Para ser de fato um noite mágica como Abel prevê, terá de voltar ao seu ótimo momento de semanas atrás e,
além disso, se acertar defensivamente.
