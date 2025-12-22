menu hamburguer
Parcerias que estão transformando o futebol brasileiro e fortalecendo a integridade no esporte

Do monitoramento à ação: o fim da era dos episódios isolados

imagem cameraAlinhamento institucional trouxe redução de casos (Foto: Imagem gerada por IA)
Felippe Marchetti
Colunista
Dia 22/12/2025
07:00
Nos últimos anos, o futebol brasileiro viveu uma exposição intensa em torno da manipulação de resultados e do mercado de apostas, colocando o tema da integridade no centro do debate. Isso trouxe desafios, mas também um efeito positivo, pois o país passou a olhar para o problema de forma mais estruturada e coordenada. 

O que antes era visto como episódio isolado passou a ser entendido como parte de um fenômeno global que envolve mercados de apostas altamente sofisticados, redes criminosas transnacionais e vulnerabilidades históricas do esporte brasileiro. Também ficou evidente que nenhum ator, isoladamente, conseguiria enfrentar um desafio dessa  magnitude. Integridade é, antes de tudo, cooperação. E essa cooperação se materializou, em grande parte, a partir de parcerias técnicas que criaram um fluxo contínuo de monitoramento e análise.

A redução significativa de partidas suspeitas observada em 2024 nasce justamente desse alinhamento institucional. No futebol profissional, a CBF ampliou o número de partidas  monitoradas, fortalecendo sua capacidade de detectar comportamentos atípicos com  mais precisão. No âmbito internacional, Conmebol e FIFA também mantêm o  intercâmbio de informações com a mesma tecnologia utilizada no Brasil, garantindo que  riscos identificados fora do país também possam ser analisados a partir do mesmo  padrão global de integridade. 

Novas práticas e acordos

Nos estados, esse movimento se refletiu em novas práticas. A Federação Mineira de Futebol, por exemplo, promoveu treinamentos técnicos para árbitros e dirigentes,  reforçando a prevenção em competições regionais historicamente vulneráveis. Órgãos  públicos como o Ministério Público de Goiás e, mais recentemente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul firmaram acordos de cooperação que incluem intercâmbio de  dados e apoio investigativo baseados nas análises produzidas pela empresa. São  iniciativas que ampliam a capacidade institucional de resposta e aproximam o sistema  esportivo do núcleo investigativo do Estado. 

No âmbito federal, o Ministério do Esporte e o Ministério da Fazenda também estabeleceram acordos que incluíram treinamento, construção de fluxos de informação  e alinhamento técnico sobre monitoramento de apostas. No final de setembro, houve o I Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, com capacitações para policiais civis e federais dos 27 estados do Brasil. Governo e setor  privado finalmente passaram a operar de forma integrada para compreender e enfrentar riscos de manipulação. 

Ao mesmo tempo, clubes de diferentes regiões incorporaram o tema da integridade às  suas rotinas. Corinthians, Ceará, Palmeiras, Grêmio, Internacional, São Paulo, MirassolVitória, Criciúma, entre muitos outros, incluíram treinamentos em seus calendários. Para muitos atletas e comissões técnicas, foi a primeira oportunidade de compreender, de forma clara e prática, como esses esquemas funcionam, quais são as abordagens típicas de grupos criminosos e como agir diante de situações suspeitas. Esse componente  educativo tem sido um dos mais eficazes para prevenir comportamentos de risco,  especialmente entre jovens atletas. 

Movimento pela Integridade no Futebol
Encontro do Movimento pela Integridade no Futebol no Morumbi (Foto: Divulgação/São Paulo)

Trajeto longo a ser trilhado

Há, entretanto, um percurso significativo a ser trilhado. O crime organizado permanece  ativo, migra para competições periféricas e explora fragilidades econômicas e estruturais. A decisão recente do STF também expôs vulnerabilidades importantes no arcabouço legal brasileiro, reforçando a necessidade de modernizar a legislação penal aplicada ao esporte. Essa atualização precisa ser mais precisa e ampla, capaz de abranger tanto a manipulação do resultado quanto a adulteração de eventos específicos, como  cartões, escanteios, vencedor de sets, vencedor de quartos, entre outros. Também é  fundamental estabelecer canais permanentes e eficazes de cooperação institucional entre as esferas penal e esportiva. 

Fundamentalmente, a regulamentação das apostas esportivas elevou o monitoramento a um pilar central do ecossistema de integridade. Em um ambiente regulado, operadores de apostas, entidades esportivas e autoridades públicas têm interesse direto em transparência e responsabilidade, o que possibilita uma detecção mais eficaz de padrões  suspeitos de apostas e de possíveis manipulações. Embora o mercado ilegal e o offshore  continuem a existir, o arcabouço legal permite que os sistemas de monitoramento atuem com maior profundidade, agilidade e cooperação, algo que não era possível em um contexto não regulamentado. Como resultado, consumidores e torcedores passam a se envolver com as apostas esportivas de forma mais segura e confiante, sabendo que, dentro do mercado regulado, existem controles robustos de integridade para proteger as competições e a credibilidade do esporte.

O combate à manipulação de resultados não é obra de um ator isolado, mas de um ecossistema de integridade que depende de conexões contínuas entre confederações, federações, clubes, operadores de apostas esportivas, órgãos públicos e entidades internacionais. Hoje, seguramente, o Brasil está mais preparado que há dois anos: o  monitoramento é mais amplo, o fluxo de informações é mais sólido e a capacidade de  resposta é mais coordenada. Ainda assim, isso não será suficiente se não avançarmos de  forma coletiva, coerente e coordenada. 

Integridade no Esporte, com Felippe Marchetti

Felippe Marchetti, Doutor em integridade e medidas anticorrupção no esporte. Atua como Diretor de Integridade da Sportradar na América Latina.

*Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

