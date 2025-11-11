Palmeiras encerra sequência de 'fantasmas' na corrida pelo título do Brasileirão
Equipe venceu apenas uma partida contra adversários do G6, mas depende apenas de si para conquistar o título
O Palmeiras voltou a tropeçar diante de um adversário da parte de cima da tabela, mas tem um alento na reta final da corrida pelo título do Brasileirão. Em Mirassol, a equipe de Abel Ferreira fez o último dos 10 confrontos contra times dentro do G6 da competição.
Ao todo, foram apenas seis pontos conquistados, com uma vitória, três empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 20%. No Allianz Parque, a equipe ainda não venceu e acumula uma derrota para o Flamengo, principal rival na briga pela taça.
A única vitória aconteceu diante do Botafogo, pelo placar mínimo, no reencontro entre as equipes após o duelo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O meia-atacante Felipe Anderson marcou o gol do triunfo alviverde no Nilton Santos.
Agora, restam seis partidas e 18 pontos em disputa, com Palmeiras e Flamengo empatados na liderança da competição. Mesmo sem adversário do G6 para enfrentar, principal obstáculo da equipe no Brasileirão, o Alviverde irá fechar sua participação com três partidas longe do Allianz Parque.
A situação ocorre após a CBF alterar algumas datas do calendário nacional por conta da classificação de clubes brasileiros às finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. No próximo sábado, o Palmeiras enfrenta o Santos, em meio à Data Fifa, sem 12 jogadores, entre lesionados, suspensos e convocados.
Além do clássico, o Palmeiras ainda enfrenta os seguintes clubes: Vitória (casa), Fluminense (casa), Grêmio (fora), Atlético-MG (fora) e Ceará (fora). Antes de encerrar sua participação no Brasileirão, a equipe viaja até Lima, no Peru, para enfrentar o Flamengo no dia 29 de novembro, na decisão da Libertadores.
Palmeiras contra o G6 do Brasileirão
- Palmeiras 0 x 0 Botafogo (Allianz Parque)
- Palmeiras 0 x 1 Bahia (Allianz Parque)
- Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Allianz Parque)
- Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras (Mineirão)
- Palmeiras 1 x 1 Mirassol (Allianz Parque)
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras (Nilton Santos)
- Bahia 1 x 0 Palmeiras (Arena Fonte Nova)
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Maracanã)
- Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro (Allianz Parque)
- Mirassol 2 x 1 Palmeiras (Estádio Campos Maia)
