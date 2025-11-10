Allan recebe punição do STJD e desfalcará o Palmeiras contra o Santos

O meia Allan, do Palmeiras, foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e recebeu uma punição do Pleno do STJD de dois jogos de suspensão. A punição se refere a uma cotovelada aplicada por Allan em Samuel Xavier, em julho, no duelo contra o Fluminense, válido pelo primeiro turno do Brasileirão.

Allan já havia cumprido um jogo de suspensão automática, mas, como a pena em primeira instância foi de dois jogos, terá de cumprir mais um. Esse segundo jogo será cumprido neste sábado, dia 15, contra o Santos.

Com efeito suspensivo, o volante conseguiu atuar normalmente até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD, realizado nesta segunda-feira, dia 10. O tribunal enquadrou o atleta no artigo 250 do CBJD, por ato hostil.

O dispositivo prevê punição a quem impedir, de qualquer forma, uma chance clara de gol, pontuação ou equivalente, ou empurrar de forma acintosa um companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. A defesa de Allan se manifestou no julgamento.

Segundo o advogado Osvaldo Sestário, "não haveria motivos para manter dois jogos", e ele afirmou não haver outro caso semelhante no tribunal com manutenção de duas partidas de suspensão.

- Não há motivos para manter dois jogos. Não existe outro caso no tribunal que tenha sido mantido dois jogos - justificou a defesa de Allan.

Allan será desfalque contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Relembre o que causou a punição de Allan

Já nos minutos finais da partida entre Palmeiras e Fluminense, Allan cometeu falta em Samuel Xavier e foi advertido inicialmente com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel. Após revisão no VAR, o árbitro optou por aplicar o cartão vermelho ao jogador, devido ao movimento adicional que resultou na cotovelada do palmeirense no rival.

- Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Por acertar a cabeça do seu adversário com o cotovelo, com o uso excessivo de força excessiva, fora da disputa de bola - diz Ramon Abatti Abel, em trecho divulgado na súmula da partida.

Palmeiras tem longa lista de desfalques contra o Santos

A lista de desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos aumentou com a punição de Allan. Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo. Ao todo, serão nove baixas: