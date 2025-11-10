Leila aceita punição ao Palmeiras, mas detona critérios do STJD com o Flamengo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou respeitar a decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em manter a suspensão de Allan, expulso na partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. O jovem recebeu cartão vermelho por falta em Samuel Xavier ainda em julho, cumpriu suspensão na rodada seguinte, mas voltou a atuar graças a um efeito suspensivo.

Nesta segunda-feira (10), o STJD decidiu manter a suspensão de dois jogos. Com isso, Allan desfalca o Palmeiras no clássico contra o Santos, durante a Data Fifa, na Vila Belmiro. Ao mesmo tempo, cobrou o mesmo tratamento com outros clubes do futebol brasileiro, incluindo o Flamengo, rival direto na corrida pelos títulos do Brasileirão e Copa Libertadores.

No mesmo dia em que manteve a punição a Allan, o STJD voltou a considerar Bruno Henrique culpado por envolvimento em esquema de apostas, mas adiou a definição sobre a pena do atacante rubro-negro. O processo será retomado apenas na quinta-feira (12).

Em comunicado, Leila pediu uma postura equilibrada do STJD nas próximas decisões, para que os julgamentos não interfiram na reta final das competições do futebol brasileiro. "Que o campeão seja decidido dentro de campo", afirmou a presidente em trecho da nota.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

Confira pronunciamento da presidente Leila Pereira

"O Palmeiras sempre respeitou, e seguirá respeitando, as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo.

Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Allan, que era réu primário, pega duas partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo Tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da Data Fifa. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados.

O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo."