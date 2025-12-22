O Corinthians apresentou a taça de campeão da Copa do Brasil ao seu torcedor na tarde desta segunda-feira (22), na Neo Química Arena, em evento com portões abertos. A celebração contou com a presença de jogadores, do presidente Osmar Stabile e do executivo de futebol Fabinho Soldado.

Os portões foram abertos às 10h30, com entrada pela escadaria Arthur Alvim, localizada na Radial, em frente à arena. Nas filas, torcedores provocaram o rival Vasco da Gama, entoando o grito de que o "Maracanã é nosso".

Entre os jogadores presentes estavam Hugo Souza, Gustavo Henrique, Maycon, Cacá, Matheus Bidu, Ryan, Dieguinho, André, Charles, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Matheuzinho, André Ramalho e Breno Bidon.

Memphis foi ausência

Memphis Depay, um dos grandes destaques do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, não marcou presença no evento. Em alguns momentos, a torcida chegou a cantar o nome do atacante.

No meio do público, era possível ver torcedores vestindo a camisa da Seleção Holandesa, em referência ao camisa 10.

Forte calor

A sensação térmica superava os 31 °C, e alguns torcedores precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros. Cerca de uma dúzia de corintianos foi retirada do local com o auxílio de cadeiras de rodas e atendida por equipes especializadas.

Diante da situação, o clube distribuiu água aos torcedores e aos trabalhadores presentes no estádio, incluindo profissionais da imprensa.

Mensagens aos torcedores do Corinthians e cantoria

Os jogadores receberam o microfone da festa e cantaram algumas das principais músicas das torcidas organizadas, como "Bando de Loucos" e o tradicional "poropopó", com a provocação final ao Vasco da Gama, time derrotado na final da competição.

Romero, um dos ídolos do clube, agradeceu o apoio dos torcedores ao longo do ano e, ao final, provocou o rival Palmeiras.

— O Palmeiras não tem Mundial — disse Romero

Ainda durante a festa, o zagueiro Gustavo Henrique puxou um grito em apoio ao executivo de futebol Fabinho Soldado, que tem futuro indefinido no clube. O dirigente agradeceu o carinho dos torcedores.

Confusão com a PM

Em determinados momentos, jogadores do Corinthians tentaram se aproximar da torcida. Eles estavam separados por grades que isolavam o trio elétrico do público. Hugo Souza tentou ir ao encontro dos torcedores, mas recebeu orientação da Polícia Militar para não se aproximar devido ao risco de tumulto. O goleiro demonstrou insatisfação e tentou argumentar com os agentes.

Enquanto isso, Yuri Alberto conseguiu escapar da área isolada e foi até a torcida. Ele, no entanto, acabou sendo retirado pelos policiais por precaução.

Membros do staff do Corinthians tentaram manter diálogo com o policiamento para viabilizar o contato dos jogadores com os torcedores. Pouco depois, Bidon e Ryan passaram rapidamente pelo público, cumprimentando os corintianos com apertos de mão.