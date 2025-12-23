menu hamburguer
Corinthians provoca Vasco com nome de fotógrafo após a Copa do Brasil: 'Vice'

Time paulista bateu o Cruzmaltino no Maracanã

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/12/2025
05:10
Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians foi campeão da Copa do Brasil (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
O Corinthians alterou o sobrenome de seu fotógrafo oficial, Gustavo Vasco, para "Gustavo Vice" em publicação feita na rede social X nesta segunda-feira (22). A brincadeira aconteceu um dia após o clube paulista conquistar seu quarto título da Copa do Brasil ao vencer por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A provocação dá continuidade a uma situação iniciada no primeiro jogo da final, disputado na Neo Química Arena. Na ocasião, após torcedores fazerem piadas nas redes sociais sobre o sobrenome do profissional coincidir com o nome do clube adversário, o Timão passou a identificá-lo apenas como "Gustavo/Corinthians" em suas publicações oficiais.

O episódio envolveu diretamente o profissional de fotografia do clube alvinegro, que teve sua identificação modificada nas redes sociais tanto durante o jogo em São Paulo quanto após a partida decisiva realizada no Rio de Janeiro.

A conquista no Maracanã, ocorrida no domingo (21), garantiu ao Corinthians não apenas o quarto troféu da Copa do Brasil em sua história, mas também uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, além da premiação financeira destinada ao campeão da competição.

Veja a provocação do Corinthians ao Vasco nas redes sociais:

Corinthians x Vasco
Depay marcou o gol do título do Corinthians sobre o Vasco (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

