Ninguém é capaz de tirar o orgulho e a alegria do torcedor corintiano depois da conquista do último domingo que, somada ao Paulista e à Copa do Brasil de 2025, transformam o clube no maior vencedor entre os paulistas nos últimos dois anos.

Mas é hora de olhar para a frente. E a pergunta obrigatória é: qual a ambição do Corinthians em 2026? O clube disputará as principais competições nacionais e do continente. Será que continuará escolhendo milimetricamente seus objetivos, como fez com a Supercopa do Brasil?

Batalhas escolhidas

Recapitulando: desde que Dorival Júnior assumiu o comando do time, o Corinthians escolheu a dedo as batalhas para tentar vencer: Copa do Brasil e, consequentemente, a Supercopa. Com Ramón Díaz no comando, o método foi o mesmo no Paulista. Deu certo nas três competições: foram três taças conquistadas.

Após a conquista da Supercopa sobre o poderoso Flamengo, no último domingo, ainda no gramado do estádio Mané Garrincha, Dorival Júnior deu o recado: para competir no restante do ano, ele precisa de reforços. Muitos reforços.

Memphis Depay, com a taça da Supercopa Rei (Foto: LUIS HENRIQUE JANUARIO PACCA/Mochila Press/Gazeta Press)

Discurso diferente da prática

Mas como fazer isso se a ordem no Corinthians é apertar o cinto para tentar diminuir a inacreditável dívida que beira os R$ 3 bilhões?

Aí está o X da questão. Apesar do discurso de austeridade, o Corinthians não moveu, até aqui, uma palha no sentido de frear a gastança. Diferentemente do divulgado, a não contratação de Alisson não se deveu ao fato de o clube não ter R$ 1 milhão para pagar pelo empréstimo, mas à péssima repercussão do negócio junto à torcida alvinegra.

Dorival puxa de um lado, a diretoria finge que resiste de outro. No meio disso, a Fiel torcida está bastante satisfeita com o método corintiano recente: trabalhar por objetivos específicos.

