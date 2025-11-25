A final da Libertadores acontecerá no próximo sábado em Lima, no Peru, mas ela já começou, na verdade.

Palmeiras e Flamengo entram em campo nesta terça-feira, mas com o olhar para o fim de semana. Abel Ferreira depois do empate contra o Fluminense no fim de semana jogou a toalha no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Muita gente considerou uma estratégia do treinador. Ocorre que nesta segunda-feira ele cumpriu o prometido e deixou onze titulares fora do grupo que viajou para Porto Alegre para encarar o Grêmio.

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Assim, Abel não só confirma que o Brasileiro não está mais nos planos como sinaliza o time que entrará em campo no fim de semana em Lima. E qual a vantagem disso?

continua após a publicidade

A óbvia é a que o time titular terá tempo para descansar e treinar, numa tentativa de retomar o seu melhor momento, que fez com que o time jogasse o melhor futebol do Brasil. Mas esta fase já passou e a

realidade agora é outra: mais de 300 minutos sem fazer um único gol, dois pontos em doze disputados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deyverson foi o talismã de Abel na conquista da Libertadores em 2021 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Quem pode ser o novo herói?

Mas Abel também tem em mente a procura de uma peça nova no elenco que possa em um único jogo ser muito importante. É hora de lembrar da outra final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Na rodada anterior àquela decisão, em que o Palmeiras entrou desacreditado, o time de Abel enfrentou o Atlético-MG pelo Brasileiro, com vários jogadores reservas. Entre eles Deyverson, que fez um gol.

continua após a publicidade

O bom jogo do atacante garantiu a ele uma chance na decisão em Montevidéu. Ele entrou naquela partida e o restante da história todo mundo sabe.

Abel Ferreira procura no time que enfrentará o Grêmio, quem sabe, um novo talismã, enquanto descansa e prepara o time titular durante uma semana inteira.

Por fim, dá para apostar que os titulares não entrarão em campo contra o Grêmio?

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Qual é o verdadeiro São Paulo: o da diretoria ou de Crespo?

➡️Palmeiras tem dois jogos para voltar a sonhar com o Brasileiro

➡️Bruno Henrique escapa de gancho. E Vitor Roque?

➡️STJD entra em campo. Palmeiras reclama

➡️Palmeiras vence e tortura psicologicamente o Flamengo