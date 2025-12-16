O São Paulo ficou sem vaga na Libertadores de 2026 na noite de domingo, quando foram definidos os finalistas da Copa do Brasil: Corinthians e Vasco.

continua após a publicidade

O torcedor tricolor imaginava que esta seria a última notícia ruim de um ano muito ruim, mas estava enganado. Na manhã da segunda-feira surgiu a notícia assinada pelo repórter Bruno Giufrida revelando um esquema de venda de ingressos em camarotes do clube em dias de show. No caso, show da colombiana Shakira.

O caso envolve pelo menos duas pessoas muito próximas de Julio Casares. Sua ex-esposa (ainda esposa no papel) Mara Casares e Douglas Schwartzmann, homem forte da base do clube, indicado ao cargo pelo presidente.

continua após a publicidade

Nos áudios reveladores surge também o nome de Marcio Carlomagno, CEO do clube também indicado por Casares e o homem que está encabeçando uma grande reformulação no CT da Barrafunda.

Caso dos camarotes respinga no presidente do São Paulo, já em queda de popularidade (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O clube anunciou a abertura de sindicâncias internas e externas para apurar o caso. Tanto Mara Casares quanto Douglas Schwartzmann pediram licença de seus postos.

continua após a publicidade

Mas tudo isso ainda é pouco porque o caso respinga diretamente no presidente do clube, que já via uma queda vertiginosa de popularidade na arquibancada e um movimento mais forte da ainda tímida oposição do clube. O caso aumentou o volume dentro e fora contra o cartola.

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Aqui mesmo neste espaço já foi escrito que o último ano de mandato de Casares seria vegetativo. Ele tinha cada vez menos força para tocar seus projetos, O caso dos camarotes enterra de vez qualquer governabilidade.

Renúncia pode ser caminho de Casares no São Paulo

Mas o pior para ele pode ainda estar por vir. Dependendo do que surgir nos próximos dias, sua permanência no cargo pode ficar inviabilizada e uma renúncia pode ser o caminho menos vexaminoso.

Casares ascendeu ao poder prometendo resgatar o clube do limbo. Conquistou a Copa do Brasil e parecia trilhar um caminho bom. Mas o castelo se mostrou feito de cartas. Imediatamente o presidente aplicou um golpe para ficar mais tempo no poder, aumentou a dívida de forma assustadora de forma quase inviabilizando seu funcionamento e vai para seu último ano de mandato enfraquecido em todas as pontas: da esportiva até a administrativa. E agora com acusações de malfeitos de pessoas muito próximas a ele.

O torcedor são-paulino está envergonhado para dizer o mínimo. Mas há um lado positivo: o surgimento de notícias tão devastadoras abre uma oportunidade.

E é esta oportunidade que não pode ser desperdiçada. Porque Casares já faz parte do passado e apenas vegeta no cargo.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:



➡️Corinthians mira uma tábua de salvação

➡️Palmeiras seguirá forte. Mas Abel precisa dar um passo adiante

➡️Abel procura um novo talismã para a Libertadores?

➡️Qual é o verdadeiro São Paulo: o da diretoria ou de Crespo?