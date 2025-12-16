menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsColunas

Tironi no Lance!: Administração Casares acabou no São Paulo. Oportunidade de mudança será aproveitada?

Presidente são-paulino termina ano de maneira melancólica e com escândalo

Casares já faz parte do passado no São Paulo e vegeta na presidência (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
668ac75a-3848-438f-b1f0-0239af7ef2db_Eduardo-Tironi-aspect-ratio-1024-1024Eduardo Tironi
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/12/2025
11:29
O São Paulo ficou sem vaga na Libertadores de 2026 na noite de domingo, quando foram definidos os finalistas da Copa do Brasil: Corinthians e Vasco.

O torcedor tricolor imaginava que esta seria a última notícia ruim de um ano muito ruim, mas estava enganado. Na manhã da segunda-feira surgiu a notícia assinada pelo repórter Bruno Giufrida revelando um esquema de venda de ingressos em camarotes do clube em dias de show. No caso, show da colombiana Shakira.

O caso envolve pelo menos duas pessoas muito próximas de Julio Casares. Sua ex-esposa (ainda esposa no papel) Mara Casares e Douglas Schwartzmann, homem forte da base do clube, indicado ao cargo pelo presidente.

Nos áudios reveladores surge também o nome de Marcio Carlomagno, CEO do clube também indicado por Casares e o homem que está encabeçando uma grande reformulação no CT da Barrafunda.

Palco montado atrás do gol do setor Norte do Morumbis
Caso dos camarotes respinga no presidente do São Paulo, já em queda de popularidade (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O clube anunciou a abertura de sindicâncias internas e externas para apurar o caso. Tanto Mara Casares quanto Douglas Schwartzmann pediram licença de seus postos.

Mas tudo isso ainda é pouco porque o caso respinga diretamente no presidente do clube, que já via uma queda vertiginosa de popularidade na arquibancada e um movimento mais forte da ainda tímida oposição do clube. O caso aumentou o volume dentro e fora contra o cartola.

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Aqui mesmo neste espaço já foi escrito que o último ano de mandato de Casares seria vegetativo. Ele tinha cada vez menos força para tocar seus projetos, O caso dos camarotes enterra de vez qualquer governabilidade.

Renúncia pode ser caminho de Casares no São Paulo

Mas o pior para ele pode ainda estar por vir. Dependendo do que surgir nos próximos dias, sua permanência no cargo pode ficar inviabilizada e uma renúncia pode ser o caminho menos vexaminoso.

Casares ascendeu ao poder prometendo resgatar o clube do limbo. Conquistou a Copa do Brasil e parecia trilhar um caminho bom. Mas o castelo se mostrou feito de cartas. Imediatamente o presidente aplicou um golpe para ficar mais tempo no poder, aumentou a dívida de forma assustadora de forma quase inviabilizando seu funcionamento e vai para seu último ano de mandato enfraquecido em todas as pontas: da esportiva até a administrativa. E agora com acusações de malfeitos de pessoas muito próximas a ele.

O torcedor são-paulino está envergonhado para dizer o mínimo. Mas há um lado positivo: o surgimento de notícias tão devastadoras abre uma oportunidade.

E é esta oportunidade que não pode ser desperdiçada. Porque Casares já faz parte do passado e apenas vegeta no cargo.

