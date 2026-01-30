Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Flamengo trouxe sua cria de volta pra casa. Lucas Paquetá se transformou na segunda maior transferência do mercado mundial nessa janela.

Um recorde para o futebol brasileiro e que significa o começo de uma nova era para o Rubro-Negro: a era PaqueFlá. E a dúvida que surge é: onde encaixar Paquetá no Flamengo?

continua após a publicidade

➡️ Pitaco do Guffo: leia todas as colunas

Tem aquela máxima do futebol que craques se entendem em campo, basta escalar todos juntos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ainda mais quando se tem um modelo de jogo muito bem definido, com jogadores que conquistaram seus espaços e confiança com o treinador ao longo do tempo. Então, alguém será sacrificado para Paquetá entrar no time.

O Multifuncional dos sonhos

No mercado atual, existem algumas posições que são raras no futebol. Sabe aquele jogador que você gostaria de ter no seu time, mas é difícil achar um para contratar? Pois Paquetá é um desses. Um verdadeiro "todocampista", termo italiano para aquele jogador que pode jogar em qualquer posição e exercer qualquer função de meio campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As características de Paquetá são super conhecidas e ele, com 28 anos, está no auge da carreira. Então, será titular sempre que estiver fisicamente apto. Pensando nisso, eu entendo que há 3 posições que Filipe Luís pode usar o meia, e em todas ele irá render um bom futebol e potencializar o modelo de jogo.

Volante, Meia ou Atacante

Campinho mostra Paquetá como segundo volante no Flamengo (Foto: Arte)

A primeira posição que vem à cabeça é a de segundo volante no 4-2-3-1, com a função defensiva mais intensa e fazendo essa conexão entre defesa e ataque. Se Paquetá for escalado nessa posição, quem deve ir pro banco é Jorginho, já que Pulgar é Filipe Luís em campo. O chileno é peça fundamental, como já contei aqui na coluna.

continua após a publicidade

Campinho mostra Paquetá como meia centralizado no Flamengo (Foto: Arte)

Agora, se o técnico quiser adiantar Paquetá, ele pode jogar de meia centralizado, fazendo movimentos mais laterais e inclusive, pisando na área para finalizar. Aí claro, quem iria pro banco seria Arrascaeta. Que é o grande craque do time. Pra comprar essa briga com a torcida, só se fosse único recurso. Não acredito que Filipe Luís use Paquetá de armador de forma regular.

Campinho mostra Paquetá como meia direita no Flamengo (Foto: Arte)

E por último, onde talvez ele melhor se desenvolva e possa contribuir mais para o modelo de jogo, seria como meia pela direita. Por ali, ele pode se aproximar dos volantes, abrir corredor para o lateral, se conectar com Arrascaeta e Pedro, fazer movimentos que fazem a posse de bola da equipe ser mais qualificada ainda. Onde encaixar Paquetá no Flamengo? Boas opções não faltam. O PaqueFlá está pronto para entrar pra história.

Pitaco do Guffo: leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️ Que time pode surpreender no Brasileirão?

➡️ Pitaco do Guffo: Rodrygo é o Rivaldo desta geração?

➡️O que ficou da Copa Africana de Nações

➡️O problema dos estaduais

➡️As causas da queda de Xabi Alonso