Crítica à política do Corinthians? Memphis manda recado após título da Copa do Brasil
Jogador mostrou insatisfação ainda no gramado após vitória sobre o Vasco
- Matéria
- Mais Notícias
Memphis Depay saiu do Maracanã como o grande herói da conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians. No domingo (21), o holandês marcou o segundo e decisivo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, garantindo o tetra do Timão na competição e silenciando as críticas de uma temporada irregular. Mas, ao embarcar de volta a São Paulo com o elenco, o camisa 10 usou uma faixa de cabeça com a mensagem provocativa "Fck the politics" (fda-se a política, em tradução livre), um recado direto aos problemas internos do clube.
Lance! volta às bancas em edição histórica do título do Corinthians na Copa do Brasil
Corinthians
Garro dedica título da Copa do Brasil aos torcedores do Corinthians: ‘Por isso é a Fiel’
Corinthians
Stabile não garante permanência de Memphis e Soldado no Corinthians: ‘Pergunta para eles’
Corinthians
Melhores momentos: É Tetra! Corinthians bate o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil
O gesto de Depay, que trocou a faixa usada em campo por essa versão mais ousada, reflete o descontentamento acumulado apesar do brilho no título. O vazamento do contrato de Depay irritou o atleta, que já havia faltado a um treino na reapresentação pós-Mundial de Clubes da Fifa, sem justificativa à diretoria e comissão técnica. Sua moradia em um hotel de luxo no centro de São Paulo, custando R$ 250 mil mensais ao clube, também gerou atrito. O presidente Osmar Stábile chegou a cobrar que o jogador busque uma opção mais econômica.
O jogador, contratado em setembro de 2024 por um acordo de R$ 56,7 milhões, agora soma R$ 15,7 milhões em prêmios pelo Corinthians: R$ 4,725 milhões pela Copa do Brasil, R$ 11 milhões pelo Paulistão de março e R$ 6,3 milhões por cumprir mais de 70% das partidas em seu primeiro ano. Esses valores, porém, contrastam com os atrasos salariais do clube, que já deve R$ 23 milhões ao holandês.
➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Em meio a uma dívida bruta superior a R$ 2,7 bilhões, o Corinthians vive turbulências nos bastidores. Fabinho Soldado, executivo de futebol querido por comissão e jogadores, está sob pressão e pode deixar o clube após ser "fritado" internamente. Mesmo assim, Depay conquistou ainda mais a Fiel com seu futebol e franqueza, usando o momento de glória para expor as mazelas administrativas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias