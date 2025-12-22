Crítica à política do Corinthians? Memphis manda recado após título da Copa do Brasil

Memphis Depay saiu do Maracanã como o grande herói da conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians. No domingo (21), o holandês marcou o segundo e decisivo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, garantindo o tetra do Timão na competição e silenciando as críticas de uma temporada irregular. Mas, ao embarcar de volta a São Paulo com o elenco, o camisa 10 usou uma faixa de cabeça com a mensagem provocativa "Fck the politics" (fda-se a política, em tradução livre), um recado direto aos problemas internos do clube.

continua após a publicidade

Melhores momentos: É Tetra! Corinthians bate o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil

O gesto de Depay, que trocou a faixa usada em campo por essa versão mais ousada, reflete o descontentamento acumulado apesar do brilho no título. O vazamento do contrato de Depay irritou o atleta, que já havia faltado a um treino na reapresentação pós-Mundial de Clubes da Fifa, sem justificativa à diretoria e comissão técnica. Sua moradia em um hotel de luxo no centro de São Paulo, custando R$ 250 mil mensais ao clube, também gerou atrito. O presidente Osmar Stábile chegou a cobrar que o jogador busque uma opção mais econômica.

O jogador, contratado em setembro de 2024 por um acordo de R$ 56,7 milhões, agora soma R$ 15,7 milhões em prêmios pelo Corinthians: R$ 4,725 milhões pela Copa do Brasil, R$ 11 milhões pelo Paulistão de março e R$ 6,3 milhões por cumprir mais de 70% das partidas em seu primeiro ano. Esses valores, porém, contrastam com os atrasos salariais do clube, que já deve R$ 23 milhões ao holandês.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Em meio a uma dívida bruta superior a R$ 2,7 bilhões, o Corinthians vive turbulências nos bastidores. Fabinho Soldado, executivo de futebol querido por comissão e jogadores, está sob pressão e pode deixar o clube após ser "fritado" internamente. Mesmo assim, Depay conquistou ainda mais a Fiel com seu futebol e franqueza, usando o momento de glória para expor as mazelas administrativas.