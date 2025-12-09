Acabou o Campeonato Brasileiro e, consequentemente, acabou a agonia do torcedor paulista. Uma temporada para esquecer do maior torneio mais importante do calendário nacional. Agora, resta apenas a Copa do Brasil, na qual o Corinthians é semifinalista.

O melhor time paulista foi superado pelo Flamengo. E mesmo que Abel Ferreira venha a público todos os dias exaltar a campanha do Palmeiras, nenhum palmeirense está orgulhoso por ter terminado o ano sem nada na temporada em que mais gastou dinheiro da história e que teve elenco para ganhar tudo.

No último ato do ano, o São Paulo perdeu para o Vitória jogando mal. Um pequeno resumo do que foi o Brasileiro do time.

O Santos terminou em "festa". Não pela posição no campeonato, mas por não ter sido rebaixado.

O Bragantino fez o que dele se espera e ficou no meio do caminho. O Mirassol é a exceção, o único motivo verdadeiro de orgulho do Estado.

Corinthians vive em uma gangorra

E chegamos ao Corinthians, que vive em uma gangorra. Qual lado vai pender? Ninguém sabe. Mas o clube topou viver perigosamente no ano dentro e fora de campo. Afundado em dívidas e sob punição de um transfer ban, terminou o Brasileiro como o pior entre os times do Estado.

Mas está mirando uma tábua de salvação, a Copa do Brasil. A conquista não vai nem mesmo fazer cócegas na dívida bilionária, mas deixará o clube como o paulista de maior sucesso no ano.

No mata-mata, Dorival tenta conduzir Corinthians a título (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

A aposta é alta. A não ser que Dorival Júnior esteja escondendo o jogo, o Corinthians está longe de praticar um futebol de alto nível. Mas, como se sabe, o mata-mata propicia surpresas e o treinador no banco especializou-se neste tipo de competição.



O ano corintiano está por um fio.

