Bia Haddad erra muito e está eliminada do WTA 500 de Abu Dhabi

Bia Haddad foi derrotada na manhã desta segunda-feira (2) pela ucraniana Dayana Yastremska, número 28 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), na primeira rodada do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com o resultado, a brasileira segue em busca da sua primeira vitória na temporada 2026.

continua após a publicidade

Yastremska foi mais agressiva e cometeu menos erros ao longo da partida, enquanto Bia sofreu com cinco duplas faltas e um alto número de erros não forçados. A número 1 do Brasil vive um momento complicado neste início de ano, após quedas precoces no WTA de Adelaide e no Australian Open.

➡️ Campeã Rybakina iguala feito de Sharapova, de 2008, no Australian Open; entenda

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bia Haddad na estreia no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Como foi o jogo

O jogo começou equilibrado, com ambas as jogadoras demonstrando confiança e protagonizando longas trocas de bola no fundo de quadra. A primeira quebra aconteceu no sexto game, quando a brasileira desacelerou no saque e deu confiança à adversária, que não desperdiçou a chance. No serviço seguinte, Yastremska confirmou seu game e conseguiu a segunda quebra, fechando o primeiro set em 6 a 2.

continua após a publicidade

A segunda parcial foi marcada por muitos erros não forçados de ambos os lados. A quebra brasileira veio logo no primeiro game, mas Yastremska reagiu prontamente e deixou o placar empatado. Na reta final, o aspecto mental foi o diferencial: a ucraniana conseguiu boas devoluções e contou com a sorte após duas bolas tocarem na fita e desestabilizarem o serviço de Bia, garantindo a quebra decisiva.

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.