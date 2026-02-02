Bia Haddad erra muito e está eliminada do WTA 500 de Abu Dhabi
Atualmente, a brasileira é a 61ª colocada do ranking mundial da WTA
Bia Haddad foi derrotada na manhã desta segunda-feira (2) pela ucraniana Dayana Yastremska, número 28 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), na primeira rodada do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com o resultado, a brasileira segue em busca da sua primeira vitória na temporada 2026.
Yastremska foi mais agressiva e cometeu menos erros ao longo da partida, enquanto Bia sofreu com cinco duplas faltas e um alto número de erros não forçados. A número 1 do Brasil vive um momento complicado neste início de ano, após quedas precoces no WTA de Adelaide e no Australian Open.
Como foi o jogo
O jogo começou equilibrado, com ambas as jogadoras demonstrando confiança e protagonizando longas trocas de bola no fundo de quadra. A primeira quebra aconteceu no sexto game, quando a brasileira desacelerou no saque e deu confiança à adversária, que não desperdiçou a chance. No serviço seguinte, Yastremska confirmou seu game e conseguiu a segunda quebra, fechando o primeiro set em 6 a 2.
A segunda parcial foi marcada por muitos erros não forçados de ambos os lados. A quebra brasileira veio logo no primeiro game, mas Yastremska reagiu prontamente e deixou o placar empatado. Na reta final, o aspecto mental foi o diferencial: a ucraniana conseguiu boas devoluções e contou com a sorte após duas bolas tocarem na fita e desestabilizarem o serviço de Bia, garantindo a quebra decisiva.
Tudo sobre
