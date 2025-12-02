A derrota para o Flamengo na final da Libertadores está longe, muito longe, de sinalizar que a era de vitórias do Palmeiras está acabando. O clube segue sendo um dos raros no país com as dívidas controladas, com uma base fortíssima e que principalmente é uma importantíssima fonte de dinheiro e com outras fontes de receita muito relevantes.

O que deveria preocupar ou ao menos ter atenção maior do torcedor palmeirense diz respeito ao que acontece dentro de campo.

A final contra o Flamengo mostrou um time paupérrimo no aspecto tático, refém de um tipo de jogo que reinou por aqui nos últimos anos, mas que dá sinais de que não será tão eficiente e dominante como já foi.

Não se trata de algo inédito. Times e modelos têm suas fases de domínio até serem superados por outros, mais eficientes, mais modernos.

Técnico Abel Ferreira, do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)

Desafio dentro de campo

Quanto ao clube, o torcedor pode ficar mais tranquilo. Há pouca coisa no horizonte que indique uma queda do Palmeiras enquanto clube (a possibilidade de um terceiro mandato para Leila Pereira preocupa, o ideal é que ela desistisse dessa ideia).

Mas dentro de campo, sim, há um problema e a figura responsável para resolver atende pelo nome de Abel Ferreira. Ele é quem tem a missão de aprimorar seu repertório tático. Material humano tem, afinal, este elenco atual do Palmeiras é o melhor que já passou pelas mãos do treinador.

O português terá de mostrar ser capaz de produzir um jogo mais técnico e menos físico, de imposição mais pela posse de bola do que pelas bolas aéreas lançadas na área.

Jovem, inteligente e ambicioso, Abel trabalha em um clube que lhe dá todas as condições de aprimorar seu trabalho e, consequentemente, o time que dirige.

Ele está no lugar certo. Mas tem um grande desafio pela frente.

