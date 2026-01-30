Conteúdo Especial

Há uma diferença importante entre o Corinthians e o Flamengo que entram em campo neste domingo para decidirem a SuperCopa do Brasil. E não falo do óbvio, o momento de cada clube fora de campo, separados por um oceano.

Falo de como encaram a SuperCopa que será decidida neste domingo. Se o Flamengo olha para a temporada inteira que vem pela frente, com dois títulos gigantescos a defender (Libertadores e Brasileiro), o Corinthians desde o começo do ano mira o jogo que acontecerá em Brasília.

Esta pode ser a maior arma alvinegra para o confronto, visto que tem elenco e time mais fracos do que seu rival.

Breno Bidon e Samuel Lino em Corinthians x Flamengo (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press) <br><br>

É muito provável que o Corinthians encare o jogo como uma verdadeira final, com tudo o que isso significa. E o exemplo está na quarta-feira em um jogo que o time de Dorival nem estava presente.

Falo de São Paulo 2 x 1 Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Com a corda no pescoço e em crise, os comandados de Crespo ganharam todas as divididas, jogaram de uma forma conservadora sobretudo no primeiro tempo. A vitória veio e também porque do outro lado estava um Flamengo que beirou a soberba em certos momentos e com alguns jogadores importantes ainda muito fora de forma, casos de Arrascaeta e Jorginho.

O cenário poderá ficar favorável para o Corinthians se o time tiver o espírito visto pelo São Paulo na quarta-feira. E se Dorival e sua turma estão focados há semanas neste jogo, é o mínimo que se espera.

