O jogo entre PSG e Flamengo na final do Torneio Intercontinental (mundial) traz reflexões importantes para o outro lado da Via Dutra, onde estão sediados os grandes clubes de São Paulo.

O Flamengo perdeu o título por pênaltis, o que impediu que o clube tivesse um ano praticamente perfeito. A conquista do mundial seria a cereja de um bolo que teve Brasileiro, Libertadores, Supercopa e Estadual. Absolutamente glorioso.

Postei em uma rede social que o Flamengo perdeu, mas a distância dele para os europeus diminuiu na mesma medida em que aumentou para os seus rivais locais.

Flamengo se descola dos clubes brasileiros

Não falo apenas de Fluminense, Vasco e Botafogo, mas de todo o futebol brasileiro. O Flamengo está se descolando dos outros e isso impacta fortemente o que acontece em São Paulo, até outro dia Estado que tinha o futebol mais forte do país.

O Corinthians ainda tem a chance de terminar o ano levantando uma taça relevante, a Copa do Brasil. A finalíssima será neste domingo contra o Vasco no Maracanã. Mesmo que a conquista venha, ela não alivia em nada o caos administrativo vivido pelo clube mais popular do Estado. Uma dívida que beira os R$ 2 bilhões e mesmo que a receita seja também muito alta, ela é incapaz de resolver a questão financeira do clube. Qual o futuro?

O São Paulo vive também dias de caos político com escândalo de corrupção rolando nas barbas do presidente Julio Casares. 2025 foi um ano péssimo esportivamente para quem já foi o que o Flamengo é hoje. O futuro? Pouco promissor, diante das figuras que seguem mandando no clube, um dos mais fechados a mudança no país.

O Santos depende essencialmente de Neymar. Se ele quiser permanecer injetando dinheiro, sobreviverá (sabe-se lá até quando). Se o "menino" enjoar do brinquedo, não há futuro promissor.

O Palmeiras vive em uma ilha de exceção em São Paulo. É superavitário, tem um ótimo time e uma administração muito competente. Mas sucumbiu em 2025 na perseguição ao Flamengo e perdeu dois títulos para o rival. Leila Pereira só não pode cair na tentação do terceiro mandato, normalmente o início de derrocada de vários clubes no Brasil.

Fui editor do LANCE! entre 2001 e 2012 e por conta disso vivi no Rio de Janeiro neste período da minha vida. O Flamengo era um clube endividado, com administrações caóticas e perspectiva quase nenhuma no futuro enquanto os clubes paulistas dominavam o cenário. Hoje o Fla é uma potência que olha os europeus de frente.

Hoje, o atraso está em São Paulo. Uma revolução é necessária deste lado da Via Dutra. Senão, o destino será apenas aplaudir ano a ano o sucesso rubro-negro.

